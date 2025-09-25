Ternana, vittorie in campo ma polemiche fuori. Bandecchi: "Liverani non sa gestire la squadra"

Per le Fere dieci punti nelle ultime quattro partite, ma arriva l’inattesa e dura critica di Stefano Bandecchi al tecnico Fabio Liverani. Il sindaco di Terni e presidente della Provincia, durante una conferenza nella sede di quest’ultima sul tema-sanità, incluso il progetto stadio-clinica, ha alla fine commentato la prova dei rossoverdi con il Pontedera. "Partita di m... – ha detto Bandecchi – l’allenatore deve rivedere il gioco, mi ha fatto inc... come un animale e se non si facevano un autogol non vinceva. Non sa gestire la squadra".

Poi: "Ai dirigenti della Ternana voglio dire che inizierei a pensare a Defendi (Marino, storico ex capitano rossoverde e attuale tecnico della Narnese, n.d.r.) che è un ottimo allenatore e ora ha il tesserino. La squadra deve vincere il campionato. Può andare in Serie B, mai come questa volta". Sulla famiglia Rizzo nuova proprietaria della società rossoverde: "Bravissime persone e gruppo interessante. Ho regalato il progetto della clinica, che era su miei terreni e vale 8 milioni, dato che la Ternana aveva 14 milioni di debito e l’ho messo a disposizione di chi stava comprando che era principalmente interessato alla clinica. La Ternana è nelle mani giuste. Sono imprenditori che si occupano di sanità e sanno che devono costruire anche lo stadio. E’ messo nero su bianco – sottolinea Bandecchi – che nello stadio la Ternana ci potrà sempre giocare anche ove passasse di mano".

Le fere hanno ripreso ad allenarsi ieri mattina in vista della gara di sabato alle 15 in casa della capolista Ravenna. Lavoro personalizzato per Ferrante (contro il Pontedera è rimasto in tribuna in seguito al problema fisico rimediato a Sassari). Loiacono e Kerrigan proseguono il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. E’ stato tesserato per la sua terza esperienza in rossoverde l’attaccante Stefano Pettinari (’92, contratto fino al prossimo 30 giugno) che da un paio di settimane si allenava con le Fere. Oggi seduta pomeridiana a porte chiuse. Per Ravenna-Ternana i biglietti settore ospiti, unica opzione per i residenti in provincia di Terni, obbligo fidelity card Ternana Calcio, sono su VivaTicket (fino alle 19 di domani, rivendite e online). I prezzi (a cui va aggiunto il costo-prevendita): 10 euro intero, 8 euro donna e over 65, 5 euro young 14-23 anni, 2 euro under 14 (accompagnato da un adulto). Domani alle 11 a Palazzo Spada sarà svelato "Un secolo da Fere", calendario ufficiale degli eventi per i 100 anni della Ternana. La presentazione è organizzata dal Comune di Terni in collaborazione con il Centro Coordinamento Ternana Clubs, con il contributo della Fondazione Carit.