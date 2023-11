Breda carica la Ternana . Ritrovare morale e vittoria

Tre corsie di marcia, ma non è certamente un’autostrada. L’arduo lavoro di Roberto Breda vede inevitabilmente tre fronti da seguire in contemporanea. Il primo è fornire grande energia mentale per tornare alla vittoria al più presto, indipendentemente dal nome e dalla caratura dell’avversaria di turno, per dare immediata linfa vitale alla classifica, ma anche al morale di squadra e ambiente. I rossoverdi devono quindi provarci fin dalla sfida con il Palermo (domenica ore 16.15 al "Liberati"), anche perchè è attesa una bella risposta per i biglietti a 5 euro in tutti i settori. Ma è logico che il sostegno dei tifosi sarà fondamentale anche nelle successive gare interne, fin dallo scontro diretto con la Feralpisalò in programma dopo la trasferta di Cosenza. Dunque non sono da escludere altre iniziative da parte societaria. Per Breda c’è inoltre la necessità (vedi il grande lavoro svolto la scorsa settimana e anche in questa) di trovare in tempi brevissimi la migliore quadratura tattica, fisico-atletica e nelle scelte-base, aspetti fondamentali per giungere a quella continuità di rendimento che sarà fondamentale esprimere nella fase-chiave della stagione. Il terzo aspetto, non meno importante, è la valutazione (già in atto) relativa alla rosa, di concerto con il diesse Stefano Capozucca. Quanto visto da inizio stagione sul campo, associato a una classifica divenuta da brivido anche a causa di episodi sfavorevoli ed evitabili disattenzioni, rivela che sarà fondamentale non sbagliare i correttivi in sede di calciomercato, il cui numero e l’entità saranno determinati senza dubbio anche dalle 6 gare in programma prima della sosta di fine anno.

Dal campo. Ieri pomeriggio sul manto erboso del "Liberati" i rossoverdi hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione primavera di Massimo D’Urso (che è attesa dal derby con il Perugia). SI è svolta anche una partitella a ranghi misti. Ha giocato anche Pyyhtia, rientrato dagli impegni in nazionale. Dunque, Breda ha avuto a disposizione tutte le pedine e confida che tale situazione possa verificarsi anche per la sfida con il Palermo nella quale il tecnico potrebbe proporre ulteriori novità rispetto all’undici schierato a La Spezia. Oggi, per la seduta in programma alle 10.30, si torna alle porte chiuse.