Calcio femminile. Ternana Woman, buon pari col Sassuolo

SASSUOLO 1 TERNANA WOMEN 1

SASSUOLO: Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens, Brustia, Missipo (31’ st Girotto), Doms, Poje Mihelic (16’ st Perselli), Skupien, Galabadaarachchi (16’ st Hagemann), Clelland (31’ st Sabatino). A disp. Benz, Brignoli, De Bona, De Rita, Fercocq, Filis, Pellinghelli, Venturelli. All. Spugna.

TERNANA: Bartalini; Erzen, Pacioni, Massimino, Peruzzo (31’ st Vigliucci); Regazzoli (31’ st Breitner), Petrara (41’ st Di Giammarino), Pellegrino Cimò; Lazaro, Ferraresi (37’ st Martins), Pirone. A disp. Ghioc, Ciccioli, Corrado, Labate, Pastrenge, Porcarelli, Quazzico, Ripamonti. All. Cincotta.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Marcatrici: 10’ st Lazaro, 40’ st Perselli

TERNI – Nel 2° turno di Women’s Cup le rossoverdi esprimono notevole spessore tattico e agonistico contro il Sassuolo che aveva battuto il Milan. Il primo tempo vede le conclusioni di Lazaro e Skupien, parate da Durand e Bartalini. Nella ripresa la Ternana passa con Lazaro di testa su cross di Pirone. Pari di Perselli. Domenica prossima, 3° turno, c’è Milan-Ternana.