Calcio serie B, ben quattro ex nel big match. Ternana, col Palermo per sfatare il tabù

Contro il Palermo anche per sfatare il tabù del dopo-sosta. Finora, infatti, alla ripresa del campionato dopo il fermo per gli impegni delle Nazionali, la Ternana (gestione Lucarelli) ha sempre perso. Due le soste osservate dall’inizio di stagione e altrettante le sconfitte subite, tutte con squadre lombarde. E’ successo in trasferta a Como, il 17 settembre (2 a 1), e in casa col Brescia il 21 ottobre (0 a 1). Le fere, nel frattempo passate sotto la guida di Roberto Breda, contro i rosanero proveranno dunque a spezzare l’incantesimo, costrette in ogni caso a farlo per iniziare a ingranare le marce alte per adeguare la loro media-punti a quella necessaria al raggiungimento della salvezza. Sarà una gara contrassegnata dalla presenza di ben quattro ex, tre dei quali tra i rossoverdi. Si tratta del difensore Niccolò Corrado e dei centrocampisti Cesar Falletti e Gregorio Luperini, a fronte dell’unico presente tra i siciliani cioè il difensore Fabio Lucioni. Quest’ultimo, tra l’altro, è di Terni e nelle sfide passate contro la squadra della sua città ha pure segnato due gol. Ieri le fere hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento al "Liberati" dove lavoreranno anche nel pomeriggio (ore 14.30), a porte aperte.

Presente l’attaccante Antonio Raimondo, rientrato a Terni dopo gli impegni con l’"Under 20" azzurra, mentre il centrocampista Niklas Pyyhtia tornerà a disposizione oggi dopo la parentesi con l’"Under 21" della Finlandia.

Fermo, invece, il giovane difensore Christian Travaglini per un infortunio muscolare.

Ternana-Palermo sarà diretta da Daniele Rutella di Enna con l’assistenza di Niccolò Pagliardini di Arezzo e Federico Votta di Moliterno, e del "Quarto Ufficiale" Claudio Allegretta di Molfetta. Al V.A.R. Valerio Marini di Roma ed A.V.A.R. Gianluca Manganiello di Pinerolo. In questo campionato l’arbitro siciliano ha già incrociato le fere il 3 settembre, nella gara al "Liberati" col Bari (0 a 0) in cui la Ternana ha conquistato il suo primo punto stagionale dopo le tre sconfitte iniziali di fila.