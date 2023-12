Calcio serie B. Calcio, Breda fa la conta per Lecco: fuori anche Capuano, una giornata a Diakité

TERNI – Nessuna novità in positivo sul fronte-infortunati alla ripresa degli allenamenti. Se ne deduce che domenica a Lecco (ore 16.15) Capuano si aggiungerà nella lista-assenti a Favilli, Viviani e Travaglini che hanno saltato anche le precedenti gare e allo squalificato Diakité. Il morale complessivo del gruppo è comunque su buoni livelli, dopo le due vittorie consecutive e la serie positiva di quattro turni che in classifica hanno consentito di lasciarsi alle spalle tre avversarie e di avvicinare la zona-salvezza. Il quadro emerso dalla seduta svolta all’antistadio dopo due giorni di riposo conferma del tutto le ipotesi formulate fin dal dopopartita di sabato scorso. Rispetto alla gara con la Feralpisalò, Breda dovrà quindi rinunciare a Capuano (si è allenato in palestra) e a Diakité che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Persisterà, forse anche oltre la gara di Lecco, l’assenza di Favilli, Viviani e Travaglini. L’attaccante (problema al retto femorale sinistro) si è allenato in palestra, sottoponendosi a terapie. Continua lo stop del centrocampista ex Spal, a causa di una "lombo-sciatalgia severa". Il giovane difensore prosegue ad allenarsi in modo personalizzato (post infortunio al flessore). Domenica, dunque, vedremo Sorensen con Mantovani alla sua destra e il confermato Lucchesi. Appare poco probabile lo spostamento di quest’ultimo sul centro-destra e l’impiego di Celli da centrale mancino. Oggi doppia seduta a porte aperte al "Liberati" (ore 9.30 e 14.30).

Augusto Austeri