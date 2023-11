Calcio serie B. La Ternana e l’impresa salvezza: bisogna triplicare la media dei punti conquistati

TERNI – La sfida per realizzare l’impresa salvezza: triplicare (o quasi) la media punti. In casa rossoverde si è consapevoli che il magro bottino finora conquistato impone un cambio di passo da primato. In Serie B dal 2010 a oggi la quota per mantenere la categoria è stata infatti di 46 punti (43 per accedere ai playoff). Sarebbe illusorio confidare in clamorose eccezioni come quella che nella stagione 20182019 consentì al Livorno di salvarsi direttamente a quota 39. Per smentire gli ovvi pronostici dei bookmakers sarà dunque necessario giungere alla sosta (e al calciomercato) almeno riagganciando il "treno", dunque fare risultato anche in gare come quella di domenica prossima al "Liberati" con il Palermo (ore 16.15, ricordiamo, biglietto a 5 euro in tutti i settori). Breda valuta ulteriori novità rispetto a quanto visto a La Spezia. Ieri pomeriggio la squadra ha ripreso ad allenarsi a porte chiuse al "Liberati". Per oggi è in programma una doppia seduta. Intanto impiego da titolare per Raimondo e Pyyhtia nelle competizioni europee. L’attaccante ha disputato i primi 60 minuti di gara con l’Under 20 azzurra del CT Bollini che ha battuto 2-1 il Portogallo. Il centrocampista (schierato sul fronte d’attacco dal CT Lehkosuo) ha giocato l’intero match con l’Under 21 finlandese che a Turku ha battuto 6-0 l’Armenia. Nel Palermo, invece, sono ancora destinati al forfait il difensore Ceccaroni e il centrocampista Vasic. Poche chance per Di Francesco, mentre è recuperato Stulac.

Augusto Austeri