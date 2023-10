Calcio serie B. La Ternana in crisi, finiscono tutti nel mirino. Il Coordinamento: "Ora serve dare la scossa»

TERNI – Ce n’è per tutti ed è inevitabile, vista la classifica stile Halloween. Una parte della piazza rossoverde chiede che Lucarelli venga sollevato dall’incarico, un’altra addossa le maggiori colpe alla Società e a Capozucca per il forte indebolimento della rosa, altri mettono nel mirino alcuni calciatori-chiave. Il lievitare della rabbia e della preoccupazione è dovuto al calo palesato dalla squadra nelle ultime tre gare. Nicola Guida ha ribadito la fiducia a Cristiano Lucarelli, dando forte peso specifico alla reazione fornita dalla squadra a Modena nella parte finale, auspicando una forte coesione tra tutte le componenti. Il Presidente ha così perseguito la linea già espressa la scorsa settimana quando aveva detto: "Pensiamo alle prossime tre partite molto difficili. Crediamo in squadra e staff". E’ dunque da capire se Lucarelli diverrebbe a forte rischio immediato qualora si verificasse un passo falso anche contro il Venezia (sabato ore 14 al "Liberati"), oppure se in tal caso gli sarebbe concessa anche la gara con lo Spezia prima della sosta. La squadra ha ripreso a lavorare al "Liberati", a porte aperte. Seduta defaticante per coloro che hanno giocato al "Braglia", allenamento congiunto con la Primavera per gli altri. Problemi muscolari per Raimondo che si è sottoposto alle cure dello staff medico.

Il Centro Coordinamento Ternana Club chiede una "scossa" alla Società. "Nell’ultimo mese – si legge tra l’altro nel comunicato – si è tornati a vedere un film già visto in passato, con a capo lo stesso regista e gli stessi attori. Sapevamo di dover affrontare un campionato di sofferenza, abbiamo concesso tutte le attenuanti del caso, sia ad una società nuova, insediatasi in fretta e furia, ma con tanti buoni propositi, dotandosi anche di un’organizzazione degna di società più blasonate, sia ad un gruppo completato a più riprese, e soprattutto composto da molti giovani promettenti. Quello che però non possiamo accettare, è vedere una squadra che non lotta più con il sangue agli occhi, ne tanto meno vedere una società che sta assistendo inerme ad un cammino, che ci porterà, se non si interviene nell’ immediato, dritti in serie C. Ci auguriamo ora, subito, prima che sia troppo tardi, azioni da parte della società, che diano una scossa a tutto l’ambiente, per provare a dare una netta inversione di tendenza".

Augusto Austeri