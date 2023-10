Calcio serie b. Ternana, il nuovo Cda si presenta e cerca più sponsor. Guida: "Avanti con Lucarelli»

TERNI - "Avanti con Lucarelli". Lo ha detto con fermezza Nicola Guida durante la presentazione del Consiglio di Amministrazione e dell’"area corporate" svolta all’Hotel Garden. "Pensiamo alle prossime tre partite molto difficili – ha aggiunto il presidente – e ringrazio i tifosi per esserci vicini nonostante si sia raccolto meno di quanto meritato. Crediamo in squadra e staff. Del mercato di gennaio non si è parlato. Valuteremo con Capozucca". La nuova società: "Abbiamo preso la Ternana a fine luglio ed è stata una continua corsa. La proprietà è della "N21", holding di cui sono unico socio".

"Il mio compito – afferma il vicepresidente Antonio Margiotta – è anche di attrarre aziende del territorio. Sono in contatto con la Confindustria di Terni e ci sono nuovi sponsor". "Guida sta fornendo alla Ternana il suo stile con passione e competenza – afferma il consigliere Valerio Toniolo – e lo aiuterò da dirigente sportivo nella programmazione". Il management director Giuseppe D’Aniello spiega: "Abbiamo confermato quasi tutti i collaboratori, per la loro validità. L’iniziativa di portare gratis allo stadio i bambini delle elementari ha coinvolto oltre 500 persone nonostante il maltempo. Nella gara con il Venezia la estenderemo alle scuole medie". "Sono orgoglioso dell’incarico – afferma Massimo Piccioni, consigliere del presidente, responsabile dei rapporti con istituzioni e affari generali – perchè seguo la Ternana fin dai tempi del Viale Brin. Avrò una rispettosa collaborazione con gli operatori istituzionali, sportivi e dell’informazione". All’evento (assente il direttore generale Antonio Scaramuzzino per impegni personali), c’erano varie autorità locali e invitati.

Dal campo. Ieri "doppio" all’antistadio, in vista della gara di Modena (domenica ore 16.15, arbitro Perenzoni di Rovereto, già oltre 100 biglietti acquistati dai tifosi rossoverdi). Oggi due allenamenti a porte chiuse: ore 9.45 al "Taddei", ore 15.15 al "Di Loreto" di Marmore.

Augusto Austeri