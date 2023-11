Calcio serie B. Ternana, in arrivo il super-Venezia. Ma c’è il tracollo dell’anno scorso da riscattare

TERNI – Quello di sabato sarà un incrocio ad alto rischio per la Ternana, penultima in classifica, che riceverà una delle squadre più toniche del momento, il Venezia di Vanoli secondo insieme al Catanzaro con ben 15 punti in più delle fere. Servirà, quindi, una prestazione straordinaria per ottenere un risultato positivo che smuova la deficitaria classifica della squadra di Lucarelli. La sfida, peraltro, riporta al ricordo di quella disputata il 23 aprile scorso, quando alla quart’ultima giornata della passata stagione al "Liberati" i veneti rifilarono alle fere un umiliante 4-1 che andrebbe riscattato. Nel complesso, il bilancio degli 8 precedenti tra B e C vede la Ternana leggermente in vantaggio sui lagunari con 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Le fere, intanto, proseguono nel lavoro di preparazione alla gara e ieri pomeriggio sono tornate ad allenarsi, a porte chiuse, al "San Paolo". Oggi (ore 14.30), invece, i rossoverdi lavoreranno a Terni sempre a porte chiuse. All’esito dell’ultimo turno di campionato nessun calciatore di Ternana e Venezia è stato fermato dal Giudice Sportivo. Sono però entrati in diffida i rossoverdi Diakite e Luperini. Contro i veneti torneranno a disposizione Labojko e Capuano. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti, disponibili online al sito http:vivaticket.com e nelle rivendite ufficiali VivaTicket, mentre sabato i botteghini saranno aperti dalle ore 9.00. Per Ternana-Venezia la società replicherà l’iniziativa "Sulla stessa strada" che coinvolgerà studenti e genitori.

Massimo Ciaccolini