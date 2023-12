Calcio serie B. Ternana, magic moment di Raimondo. Ora è caccia al gol al "Liberati»

Quello attuale è il "magic moment" di Antonio Raimondo, che dopo la splendida doppietta firmata a Cosenza è stato incoronato dalla Lega di B quale miglior calciatore dell’ultimo turno di campionato, entrando nella "Top 11" della categoria. Il giovane attaccante, giunto a Terni questa estate in prestito dal Bologna, è salito a 4 reti nella graduatoria dei marcatori – al pari del compagno di squadra Tiago Casasola – e per questo risulta essere, finora, il miglior realizzatore "Under 20" dei campionati italiani di A e B. Raimondo, ovviamente, non si accontenta anche perché deve ancora colmare una "lacuna", quella cioè di non aver mai segnato al "Liberati". Le sue 4 reti sono state realizzate sempre lontano da Terni: alle due di Cosenza si aggiungono, infatti, quelle col Catanzaro sul neutro di Lecce e a Como. In casa rossoverde, insomma, è iniziato il conto alla rovescia nella speranza che l’attaccante ravennate possa riuscire, già sabato nella sfida-salvezza con la Feralpisalò (arbitro Alberto Santoro di Messina), a spezzare l’"incantesimo" del "Liberati" dove i tifosi delle fere attendono il suo primo gol. La squadra ieri ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera di Salvatore D’Urso, a porte chiuse. Federico Viviani è rimasto ancora ai box e Andrea Favilli ha continuato a svolgere lavoro differenziato al pari di Christian Travaglini. Oggi (ore 10.30) altro allenamento a porte chiuse al "Liberati". Nel frattempo, la Lega di B ha pubblicato il calendario (asimmetrico) delle gare di inizio 2024, dalla 20.a alla 28.a giornata, in programma dal 13 gennaio – alla ripresa del campionato dopo la sosta – al 2 marzo. La Ternana giocherà solo una volta nel posticipo domenicale, l’11 febbraio (ore 16.15) in casa con lo Spezia, perché a parte il turno infrasettimanale di martedì 27 febbraio, con i rossoverdi impegnati a Palermo in notturna (ore 20.30), tutte le altre partite verranno giocate di sabato: a gennaio, a Bari (il 13), in casa col Cittadella (il 20) e a Venezia (il 27), sempre alle ore 14; a febbraio in casa col Como (il 3 alle ore 16.15) a Reggio Emilia (il 17 alle 14) e di nuovo a Terni col Lecco (il 24 alle ore 16.15), mentre il 2 marzo le fere ospiteranno il Parma (ore 14).