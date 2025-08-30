Calcio serie C, domani al "Liberati» la sfida con l’Ascoli. Ternana, Damiani: "Daremo il 100%»

Fere con alcune novità, di cui una obbligata. Per la sfida con l’Ascoli in programma domani al "Liberati" (ore 21), Fabio Liverani dovrà innanzitutto ovviare all’assenza dell’infortunato Capuano e la scelta del sostituto appare scontata, vedi Loiacono al centro del reparto difensivo. Il tecnico rossoverde, che oggi sarà in conferenza alle 12.30, adotterà quasi certamente un altro paio di varianti rispetto all’undici di Livorno. Qualora sulla corsia destra della linea mediana dovesse esserci Kerrigan, Donati potrebbe arretrare in difesa, anche tenuto conto che Maestrelli potrebbe trasferirsi a Cosenza nel finale di mercato. Ci sono chance d’impiego anche per Tripi a centrocampo e Longoni sulla trequarti, senza escludere qualche sorpresa. Intanto, Carlo Mammarella è a Milano, dove rimarrà fino al termine delle contrattazioni (lunedì ore 20). Il diesse starebbe per definire l’arrivo in prestito dal Catania dell’attaccante Simone Leonardi e prova a stringere per riportare in rossoverde il difensore centrale Biagio Meccariello ora al Benevento. Per il centrocampo i maggiori candidati sembrano essere Marco Garetto del Rimini e Cristobal Munoz della Lazio. Potrebbe arrivare anche una punta tra Simone Castelli della Virtus Entella ed Edgaras Dubickes del Pisa. Domani sera i rossoverdi si troveranno di fronte due importanti ex, ovvero i centrocampisti Samuele Damiani e Giovanni Corradini che sono grandi amici anche fuori dal campo. Il primo è stato ceduto due settimane fa a titolo definitivo dalla Ternana, mentre Corradini è appena arrivato in maglia bianconera dallo Spezia, con la medesima formula, dopo aver giocato in prestito nelle Fere la scorsa stagione. "Per me lo scorso anno è stata un’annata particolare – ha detto Damiani in conferenza stampa – anche per il brutto infortunio al ginocchio. E’ stato un percorso di crescita e ci siamo tolti tante soddisfazioni sfiorando la promozione. Non vedo l’ora di mettermi in gioco. Delle questioni extra campo della Ternana ci deve interessare fino a un certo punto. Sappiamo che è forte e non la sottovaluteremo. Dovremo dare il 100%". Per i tifosi bianconeri, in seguito a determinazione del Gos, sono disponibili soltanto 150 biglietti di Curva Ovest, riservati ai possessori di Ascoli Calcio Card.