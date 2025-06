Calcio serie C. Gubbio, il portiere Nicola Bagnolini si presenta: "Emozionato di iniziare questa nuova avventura»

È stato reso ufficiale pochi giorni fa il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato del Gubbio. Il nome è quello di Nicola Bagnolini, portiere classe 2004 (e che rientra quindi tra gli "under" per il 2025/26) che arriva a titolo temporaneo fino a fine stagione dal Bologna che rinforza il pacchetto portieri dopo l’addio di Venturi.

"Appena arrivato in città – ha commentato Bagnolini – ho fatto subito in centro per vedere un po’ com’è, mi è piaciuta tantissimo: soprattutto le stradine in centro sono molto belle e anche l’ambiente è molto tranquillo. La trattativa è nata da un giorno all’altro, il direttore mi ha chiamato e mi ha convinto subito parlandomi del progetto e di quello che ci sarà da fare durante l’anno, è stato molto convincente e per questo mi è piaciuto. Sono molto emozionato di iniziare questa nuova avventura. Ho sentito Ravaglia, che era con me a Bologna e mi ha aiutato a prendere questa decisione, qua si è trovato molto bene e mi ha detto che questa è una città molto tranquilla dove è possibile dimostrare il meglio di sé".

Intanto la società continua a lavorare sul mercato attraverso le indicazioni di mister Domenico Di Carlo e del diesse Mauro Leo. Sia in entrata che in uscita, perché se il Gubbio vuole rinforzarsi le altre squadre guardano ai pezzi pregiati rossoblù per fare lo stesso. Tante le voci che si rincorrono soprattutto su Rocchi e Corsinelli, che Di Carlo vorrebbe trattenere ma che a fronte di offerte irrinunciabili per tutte le parti coinvolte potrebbero anche salutare.

Federico Minelli