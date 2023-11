Calcio serie C. La Ternana chiama a raccolta i tifosi. Contro il Palermo al "Liberati» a 5 euro

Il momento attraversato dalle fere è molto critico e il club rossoverde chiama a raccolta i propri tifosi. Domenica, infatti, alla ripresa del campionato contro il Palermo (ore 16.15) si potrà accedere in tutti i settori del "Liberati" a soli 5 euro. "Abbiamo bisogno di te!", recita lo slogan coniato per l’occasione dalla Ternana Calcio, e l’auspicio è che allo stadio vadano più tifosi possibili per sostenere la squadra in un confronto importantissimo nel difficile cammino verso la salvezza. Verrà pure riproposta l’iniziativa denominata "Sulla stessa strada", che coinvolge gli alunni e gli studenti delle scuole elementari e medie di Terni unitamente ai loro genitori. La squadra, intanto, dopo i due giorni di riposo seguiti all’allenamento congiunto di sabato col Frosinone, oggi (ore 14.30) riprenderà a lavorare al "Liberati". L’allenamento sarà a porte chiuse, segno che Roberto Breda continuerà ad effettuare gli esperimenti e le verifiche a livello tattico e dei singoli calciatori già avviate contro i ciociari, necessarie a individuare le scelte migliori sul modulo di gioco e sulla formazione da opporre ai siciliani. In proposito, finora l’unica certezza di novità riferita alla gestione del tecnico trevigiano rimane quella riscontrata nella trasferta a La Spezia, coincisa con la sua prima gara sulla panchina rossoverde, cioè l’utilizzo di Cesar Falletti come trequartista nel 3-4-1-2 varato contro i liguri. Al cospetto del Palermo, però, lo schieramento della Ternana potrebbe presentare ulteriori novità all’esito del lavoro che Breda ha programmato nella sosta del campionato consumatasi nell’ultimo week-end. Nell’allenamento odierno saranno monitorate le condizioni dei difensori Alessandro Celli e Lorenzo Lucchesi fermatisi per problemi fisici. Breda non potrà ancora disporre di Antonio Raimondo e Niklas Pyyhtia che in giornata concluderanno gli impegni con le rispettive Nazionali. L’attaccante giocherà con l’"Under 20" azzurra contro il Portogallo (ore 14- diretta su Rai Sport) all’"Enzo Ricci" di Sassuolo per l’Elite League, ed il centrocampista sarà in campo con l’"Under 21" della Finlandia nella gara con l’Armenia (ore 17) che si disputerà al "Veritas Stadion" di Turku, valida per le qualificazioni all’Europeo.