Calcio Serie C. Ternana a Campobasso con la spinta dei tifosi. Possibile ballottaggio Brignola-Vallocchia

Possibile ballottaggio Brignola-Vallocchia. E come sempre, un buon numero di tifosi al seguito. Il principale "nodo" tattico per le Fere in vista della sfida di Campobasso (domani ore 19.30) resta quello relativo alla sostituzione di Romeo, che, considerando i tempi di recupero del centrocampista offensivo, caratterizzerà anche le prossime 4-6 settimane. Abate, in seguito al mercato invernale, può contare su un buon numero di opzioni, anche considerando l’innata capacità della squadra di essere camaleontica.

Contro l’Arezzo, come a Legnago dopo l’uscita di Romeo, il tecnico ha proposto Vallocchia che questa volta potrebbe giocarsi una maglia con Brignola, soprattutto se si andasse verso una variante tattica di partenza, ferma restando la conferma di Curcio. In ogni caso, non dovrebbero esserci grandi novità rispetto all’undici di lunedì scorso. Oggi Abate sarà in conferenza alle 13, dopo la rifinitura. Per quanto riguarda la prevendita biglietti settore ospiti (circuito Ciaotickets, chiusura ore 19 odierne) ieri è stata superata quota 200.

Il Campobasso. Cambio modulo e pedine, con passaggio al 4-3-3. E’ quanto sta sperimentando Fabio Prosperi. "La Ternana è la squadra con più qualità davanti – spiega in conferenza il tecnico rossoblu – e ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Servirà grande attenzione e maggiore percezione del pericolo. Non devo farmi condizionare solo da questa partita, ma dare alla squadra una quadratura con principi chiari e una consapevolezza che ci guidi nel futuro". Domenica la Società molisana celebrerà i 40 anni dell’"Avicor Molinari Stadium".

San Valentino. La società rossoverde ha reso omaggio al santo patrono di Terni con una poesia in video pubblicata sui propri canali social. Il componimento scritto e recitato dall’attore Stefano De Majo: "Annocento, di storia, d’amore e bandiere. La città di San Valentino, la città delle fere. Due soli colori che compongono il cuore. Il verde della sua terra, il rosso del suo fiore. Se l’amore è di tutti, San Valentino è di Terni. Innamorati di tutto il mondo, d’amori e passioni vere. Innamorati di San Valentino, innamorati delle fere".

Settore giovanile. Oggi alle 11.00 la Primavera gioca a Palermo per proseguire la serie positiva e consolidare il 3° posto in classifica. Alle 15.00 l’Under 16 sfida l’Avellino al "Di Loreto" di Marmore. Domani giocano le altre. Doppio impegno sul campo della Casertana per l’Under 15 e l’Under 17 (che è saldamente in vetta al proprio girone), rispettivamente alle 13.30 e alle 15.30. L’Under 14 sfiderà la capolista Roma alle 15.00 all’"Agostino Di Bartolomei" di Trigoria.