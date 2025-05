Calcio serie C. Ternana, l’avversario sarà la Giana Erminio. Domenica alle 18.15 l’andata in Lombardia

di Massimo Ciaccolini

TERNI

E’ la Giana Erminio l’avversario della Ternana nel secondo turno della fase nazionale dei play-off di Lega Pro. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi ieri, che insieme ai rossoverdi ha coinvolto il Vicenza e il Cerignola quali seconde classificate rispettivamente dei giorni A e C nella regular season di Serie C, e le vincenti del primo turno della fase nazionale che oltre al team lombardo sono risultate essere Atalanta 23, Crotone, Pescara e Vis Pesaro. Le fere esordiranno nei play-off domenica giocando l’andata al "Città di Gorgonzola" – inizio alle ore 18.15 anziché alle 20 come originariamente stabilito dalla Lega – e ospiteranno al "Liberati" (ore 20) il ritorno, decisivo per il passaggio del turno.

Il sorteggio ha definito pure gli abbinamenti delle semifinali (gare del 25 e 28 maggio 2025), assegnando alla Ternana, in caso di qualificazione, la vincente tra Crotone e Vicenza col ritorno a Terni. Per realizzare ciò, in virtù del miglior piazzamento in campionato, alla squadra di Liverani, che è testa di serie, bastano anche due pareggi nella doppia sfida con la giovane formazione allenata da Chiappella, qualificatasi dopo aver battuto il Monopoli sia in casa che in trasferta, e classificatasi al sesto posto nella regular season del girone A. In campionato i lombardi hanno conquistato 57 punti frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, a fronte dei 74 punti realizzati dalla Ternana con 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte ma con la penalizzazione di 2 punti. La differenza tra le reti segnate (64) e quelle subite (23) è a netto favore delle fere con +41, in contrapposizione al +5 della Giana Erminio (44 fatte e 39 subite). L’attaccante di punta dei lombardi è il danese Stuckler, in prestito dalla Cremonese, che ha segnato 13 gol in campionato (con un rigore), e 2 nelle gare fin qui disputate nei play-off, mentre la Ternana, come noto, vanta il capocannoniere della Serie C, Cicerelli, che ha segnato 19 gol (di cui 5 rigori), oltre ad un altro attaccante andato in doppia cifra, Cianci, autore di 12 reti senza rigori. Intanto, le fere proseguono il lavoro di preparazione alla gara di domenica. Ieri è tornato in gruppo Curcio mentre Ciammaglichella, Donnarumma, Romeo e Loiacono hanno svolto lavoro personalizzato. Oggi pomeriggio altro allenamento a porte chiuse.