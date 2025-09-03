Cessione Ternana, ’incentivo’ di Bandecchi : "Progetto clinica in regalo a chi compra il club"

Arriva una sorta di incentivo all’acquisto. "L’Università Niccolò Cusano ha deciso di regalare il progetto della clinica a chi comprerà la Ternana Calcio". Lo afferma Stefano Bandecchi in un intervista rilasciata ad AM Terni Television, parlando delle trattative per la cessione del pacchetto azionario. Il sindaco di Terni e presidente della provincia, che sta seguendo le medesime, spiega il motivo della decisione assunta dall’ateneo: "I grandi debiti della Ternana non permetterebbero a nessuno di fare un investimento oculato. Quindi l’Università e io, date anche tutte le polemiche, abbiamo preso la decisione di regalare la clinica e l’ho comunicato ai possibili acquirenti con cui oggi (ieri, n.d.r.) avrò degli incontri. Stiamo lavorando perchè la Ternana non abbia nessun cedimento. Il fatto che Unicusano voglia regalare 8 milioni e mezzo di euro e comunque, se non vuole così valutarlo, i 2 milioni che ha già speso per fare il progetto, dice che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno. E come sindaco vorrei che la città continuasse ad avere una squadra nei professionisti". Un aspetto-chiave per le trattative sembra essere quello di cedere il pacchetto azionario a un gruppo che sia in grado di gestire senza problemi la Ternana Calcio nella sua totale attività e al tempo stesso che abbia tutte le risorse per realizzare il nuovo stadio. Bandecchi ha infine accennato all’aspetto sportivo: "Dal mercato sono arrivati rinforzi importanti. Ma sul campo ho visto una squadra confusa, senza un tiro in porta degno di nota. Io sono un vincente, e nel calcio bisogna dimostrarlo". La squadra rossoverde ha svolto un allenamento pomeridiano all’antistadio, seguito da un buon numero di tifosi. Alla seduta hanno preso parte tutti i calciatori arrivati nell’ultimo giorno di mercato, ovvero il portiere D’Alterio, il difensore Meccariello, il centrocampista Garetto (che deve scontare un turno di squalifica), gli attaccanti Durmush, Dubickas e Leonardi. C’e curiosità per la composizione della lista. Domenica le Fere saranno di scena in trasferta contro il Rimini, ma non è ancora chiaro dove si giocherà. La società romagnola sta infatti vivendo una fase assolutamente complicata. Ieri è stata penalizzata di 11 punti per una serie di violazioni di natura amministrativa e la squadra, che ha visto partire i giocatori migliori, non ha potuto effettuare il previsto allenamento al "Romeo Neri". Il Comune di Rimini, a cui non risulta essere pervenuta la richiesta di utilizzo dell’impianto, ha impedito l’accesso nonostante ieri mattina la società biancorossa abbia pagato la rata dovuta. Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 1.200 euro alla Ternana per i petardi e i bengala lanciati nel recinto di gioco dalla Curva Nord durante la gara con l’Ascoli.