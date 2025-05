Costituita Stadium S.p.A per il nuovo stadio Liberati a Terni

di Augusto AusteriTERNIUn passo molto importante nell’iter per la realizzazione del nuovo "Liberati". E’ stata costituita la "Stadium S.p.A", società di scopo (Newco) destinata in tal senso. La Società rossoverde informa che l’atto è stato sottoscritto nella giornata di ieri a Milano dai presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro, presso lo studio del notaio Alessandra Mazzei Tull. Il capitale sociale è di 6 milioni di euro. La Ternana Calcio ne detiene il 52%, l’altro 48% è equamente suddiviso tra i due presidenti. "Con questo atto – riporta il comunicato ufficiale – si compie l’ultimo passo formale per dare avvio alla costruzione del nuovo stadio, un’infrastruttura strategica per il Club e della città di Terni".

"E’ un momento storico – commentano in una nota Stefano e Maurizio D’Alessandro – per la Ternana e per la città. Con Stadium S.p.A. mettiamo le basi per un’opera che sarà orgoglio del territorio e che darà nuova linfa allo sport e alla comunità locale". Per l’ulteriore avanzamento dell’iter che porterà alla realizzazione del nuovo "Liberati" si attende ora la convocazione della Ternana Calcio da parte del Comune di Terni per la sottoscrizione della convenzione, non appena si giungerà a perfezionare in modo definitivo, sulla base delle osservazioni del Rup in seguito a verifica, la documentazione presentata dal Club rossoverde. Ricordiamo, tra l’altro, che uno degli elementi fondamentali per l’iscrizione al campionato è proprio l’indicazione dello stadio in cui disputare le partite interne, dunque la disponibilità con la stipula della relativa convenzione.

Dal campo. Le Fere hanno svolto nel ritiro del Mancini Park Hotel, rigorosamente in modo blindato, il previsto test in famiglia da cui Fabio Liverani avrà tratto ulteriori importanti indicazioni a dieci giorni dall’esordio nei quarti di finale dei playoff (domenica 18 maggio, gara d’andata in trasferta). Non muta la situazione relativa agli indisponibili Ciammaglichella e Donnarumma che lavorano in modo personalizzato, ovviamente come Loiacono e Romeo che hanno purtroppo terminato la stagione. Quella odierna sarà l’ultima giornata di lavoro nella Capitale. Dall’esterno, sussistono diversi dubbi relativi al potenziale undici-base di Liverani. Sembrano riguardare nel reparto difensivo le due corsie esterne (Casasola o Donati a destra, Martella o Tito a sinistra) la pedina da affiancare al centro a Capuano (Fazzi o Maestrelli). In mediana, nelle scelte avrà un peso specifico importante la tenuta di Damiani, pedina a cui il tecnico vorrebbe affidare la regia.