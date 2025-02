È una Ternana più solida. Sei rinforzi dal mercato

di Augusto AusteriTERNIUn bel finale di mercato. Era auspicabile, considerando la posta in palio e le oggettive necessità della rosa nel suo complesso. Gli arrivi sul filo di lana si aggiungono a quelli di Andrea Vallocchia e Vincenzo Millico. Ignazio Abate, che dovrà anche ovviare alla lunga assenza di Federico Romeo, ha ulteriori valide opzioni in ogni reparto. Il centrale difensivo Nicolò Fazzi (95, foto)) arriva dalla Lucchese e si lega alla Ternana fino al 30 giugno 2027. Vanta 100 presenze in Serie B (Crotone, Perugia, Virtus Entella) e 130 in C (Padova, Sambenedettese, Messina, Mantova, Lucchese). In lista rimpiazza il pari ruolo Dimo Krastev (infortunato, di proprietà della Fiorentina). Il duttile centrocampista Aaron Ciammaglichella (2005), nazionale Under 20, arriva in prestito dal Torino in cui è cresciuto e dove è stato capitano della primavera. Enrico Brignola (99), attaccante di fascia destra, anche trequartista e seconda punta, arriva dal Catanzaro e firma un triennale. Ha 25 partite in Serie A (Benevento e Sassuolo), 86 in B (Benevento, Livorno, Spal, Frosinone, Cosenza e Catanzaro), 13 in C (Catanzaro), 12 presenze nelle Nazionali giovanili. Pietro Passador (2003), portiere, arriva dalla Pro Vercelli nello scambio di prestiti (per l’attuale stagione) con percorso opposto per il pari ruolo Denis Franchi. E’ cresciuto nel Pordenone, passa alla Clodiense, al Torino (team primavera) che poi lo cede in prestito al Rimini e a titolo definitivo ai "bianchi". Oggi alle 10.30 saranno presentati i quattro nuovi calciatori. Seguirà una conferenza del presidente Stefano D’Alessandro (che ha tra l’altro detto no al Pescara per Alessio Curcio). E’ anche il giorno della ripresa degli allenamenti (ore 15) in vista della sfida con l’Arezzo (lunedì al "Liberati" ore 20.30, arbitro il "3° anno" Gabriele Sacchi di Macerata).