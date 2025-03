Entella e calendario, sfida doppia per le Fere: "Ma questa Ternana può davvero farcela"

di Augusto Austeri

TERNI

Per le Fere c’è una sfida in più: quella contro il calendario. Da oggi al termine della stagione regolare la squadra di Ignazio Abate giocherà 4 partite al Liberati e 5 fuori casa, ovvero il contrario della Virtus Entella che avrà a disposizione 5 sfide sul proprio campo (compresa quella con i rossoverdi all’ultima giornata) e 4 in trasferta. Se la Ternana dovesse continuare a esprimersi come ha fatto contro Ascoli e Torres la questione non dovrebbe preoccupare più di tanto. La potente reazione al kappaò di Campobasso e la conferma delle garanzie fornite dal gruppo a livello tattico, qualitativo e caratteriale consentono di tenere vive più che mai le concrete speranze di poter lottare fino all’ultimo per la vetta. E’ difficile ipotizzare la quota della promozione diretta, anche considerando il faccia a faccia finale. Il – 4 dalla Virtus Entella non è roba di poco conto considerando il ritmo di marcia che stanno tenendo i liguri, ma sul fronte rossoverde ci sono comunque aspetti molto positivi, ovvero il ritorno a una notevole prolificità in zona-gol, il fatto che stiano andando a segno vari calciatori e in vario modo, il fatto che sia stata battuta con pieno merito e in rimonta la Torres (forte sul serio, lo ha confermato anche al "Liberati") nonostante il centrocampo rivoluzionato a causa delle assenze. Sul fronte delle scelte, fin dalla gara di Rimini (sabato ore 15) Abate sarà senza dubbio molto soddisfatto di avere quei dubbi che ogni tecnico vorrebbe avere. Un aspetto positivo da non trascurare è anche l’aumento delle presenze al "Liberati" in occasione della gara di domenica scorsa.

Giudice sportivo. Nessun provvedimento per i tesserati rossoverdi. Restano in diffida Maestrelli, Fazzi, Vallocchia, Millico e Cicerelli. La Ternana dovrà pagare una multa di 300 euro per uno striscione non autorizzato esposto dai tifosi in Curva Est durante la gara con la Torres.

Arbitro. La partita di Rimini sarà diretta da Francesco Zago di Conegliano (3° anno nella Can C, unico precedente con i rossoverdi Pianese-Ternana 1-3 lo scorso dicembre). Zago sarà assistito da Giulia Tempestilli di Roma e Alessandro Antonio Boggiani di Modena, dal IV ufficiale Flavio Barbetti di Arezzo.

Sestri Levante. La squadra ligure, che ha affidato la panchina ad Alberto Ruvo, avrà un ruolo importante nella sfida per la vetta. Martedì prossimo giocherà al "Liberati" contro la Ternana e a seguire, lunedì 17 marzo, sarà ospite della Virtus Entella. Il nuovo tecnico rossoblu è alla prima esperienza nei professionisti ed esordirà sabato contro il Campobasso. Sostituisce Diego Longo, subentrato ad Andrea Scotto.