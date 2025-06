Fabio Liverani convoca la Ternana al completo per la sfida decisiva contro il Pescara

Serve un prodigio e Fabio Liverani convoca il gruppo al completo. Nella serata che vale la Serie B la coesione appare fondamentale quanto gli aspetti tecnico-tattici. "Alla squadra – spiega il tecnico rossoverde – ho detto che abbiamo perso il primo tempo della sfida, ma in una situazione straordinaria. L’inferiorità numerica dopo pochi minuti ha inciso anche perché avevamo giocato quattro partite ravvicinate. Ora c’è un’altra possibilità, in uno stadio bello e pieno. Sarà l’epilogo di una lunga stagione e i ragazzi devono pensare ai sacrifici che hanno fatto da quasi un anno a questa parte. L’unica cosa che ho chiesto loro è di rientrare a fine partita nello spogliatoio senza remore e senza dover dire "potevo fare di più". Non è detto che il campionato della Ternana o del Pescara diverrà brutto se non si salirà in B. Vince una sola e in C vengono promosse 4 squadre su 60. Fa parte del lavoro che abbiamo scelto e bisogna restare a testa alta". La possibile gestione della gara: "Abbiamo le qualità per far bene. Lo abbiamo dimostrato all’andata seppure in dieci, ma anche contro Giana Erminio e Vicenza. Dovremo essere fino all’ultimo nella condizione di poter vincere e abbiamo le armi per riuscirvi. Occorre essere pronti a giocare due-tre tipi di partita. Credo in questo gruppo. Lunedì scorso si è visto che non conta tanto il ruolo, ma l’abnegazione. Sono convinto che ce la giocheremo. Va dato merito al Pescara di aver disputato dei playoff straordinari. Si presentano con un discreto vantaggio, ma non hanno chiuso il discorso all’andata e possiamo creare loro delle difficoltà". La complicata situazione del centrocampo, dove non ci sarà lo squalificato Vallocchia: "De Boer ha fatto qualche allenamento in più, ma devo capirne il possibile minutaggio, perché non posso regalare cambi. Damiani è quello più pronto. Sono da valutare Corradini, Ciammaglichella e Romeo che hanno lavorato in modo ridotto. Essi non saranno nell’undici – conclude Liverani – ma un segmento di partita lo possono giocare". Nei 29 convocati ci sono anche l’infortunato Loiacono, lo squalificato Vallocchia, il fuori lista Mattheus, i "primavera" Bellavigna, Valenti e Montenegro. Sembrano esserci buone possibilità per la soluzione adottata lunedì scorso in inferiorità numerica. ovvero l’avanzamento di Donati in mediana e l’impiego di Fazzi in difesa. In attacco Cianci appare favorito su Ferrante. Nel Pescara sono out per squalifica Merola e Squizzato. Baldini potrebbe avanzare Meazzi nel tridente, inserendo Valzania e Kraja in mediana. Recuperano i difensori Brosco e Pellacani che potrebbero iniziare dalla panchina.

COSI’ IN CAMPOStadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" ore 21.15.PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Valzania, Kraja, Dagasso; Meazzi, Ferraris, Bentivegna. All. BaldiniTERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Fazzi, Capuano, Martella; Casasola, Donati, Aloi, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.ARBITRO: Calzavara di Varese.