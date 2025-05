Fere in ritiro al Mancini Park Hotel: preparazione intensa per i playoff

Non sono certamente vacanze romane. I quattro giorni delle Fere nel ritiro del Mancini Park Hotel sono iniziati sotto il segno del grande lavoro, con una doppia seduta. Si presume che i carichi saranno notevoli anche oggi, in attesa dell’allenamento congiunto in programma domani a porte chiuse nella medesima struttura. Sarà il primo dei due test (il secondo andrà in scena sabato al "Liberati") in cui Fabio Liverani potrà vedere all’opera la squadra in base al presumibile 4-3-2-1 che dovrebbe essere il modulo base per l’avventura nei playoff. Si va dunque verso l’ultimo step della fase sperimentale, confidando che tutti i disponibili recuperino la migliore condizione. Ma è ovvio che questi giorni saranno utili anche per rafforzare ulteriormente la coesione del gruppo in vista degli insidiosi spareggi che, come era immaginabile, fin dal primo turno hanno riservato sorprese. Ricordiamo che sono in ritiro anche Loiacono, Romeo e Donnarumma seppure infortunati (per loro lavoro personalizzato come per Ciammaglichella), i "primavera" Novelli, Bellavigna, Bonugli, Valenti e Montenegro, i fuori lista Mattheus e Viviani. La società è più che mai presente, con Stefano D’Alessandro e suo fratello Maurizio che seguono da vicino le sedute. Il Presidente, tra l’altro, sui propri canali social ha immediatamente pubblicato un breve video che ritrae la squadra a cena, con lo slogan "Avanti Fere-Anno 100" e il sottofondo musicale, molto indicativo, "mai per caso nulla accade" di Marracash & Guè Pequeno.

Settore giovanile. Stagione molto positiva, con tre formazioni ai playoff. La Primavera, molto rinnovata, ha avuto un inizio difficile per poi manifestare una crescita non solo nel gioco, ma anche a livello di mentalità e temperamento, aspetti su cui il tecnico Stefano Morrone ha insistito fin dal suo arrivo la scorsa estate. I rossoverdi hanno dunque conquistato i playoff in anticipo e attendono con un brillante quarto posto la gara conclusiva di La Spezia. Se le posizioni nei due gironi di Primavera 2 non dovessero mutare, ai quarti di finale la Ternana affronterebbe in trasferta la Virtus Entella (gara di sola andata, sabato 17 maggio). Campionato da incorniciare per l’Under 17 allenata da Marco Di Loreto che ha concluso il girone C da capolista. Agli ottavi di finale dei playoff sfiderà il Sorrento (in trasferta domenica prossima, ritorno domenica 18). Spareggi in vista anche per l’ottima Under 16 di Mario Costantini che ha concluso al secondo posto. Affronterà il Padova (in trasferta il 18 maggio, ritorno il 25).