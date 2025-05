Fere pronte per i play-off: Liverani definisce l'assetto tra assenze e scelte coraggiose

Ultimo giorno di riposo per le Fere, che questa sera si raduneranno al Mancini Park Hotel di Roma, struttura dove entrerà nel vivo la preparazione in vista degli spareggi. Da domani a sabato prossimo andranno in scena cinque giorni di lavoro (blindato o quasi), intenso sia dal punto di vista fisico-atletico che tattico. "Non lasciamo nulla al caso" è la sorta di slogan lanciato dalla Società rossoverde in merito alla decisione di effettuare il ritiro che è stata assunta "di comune accordo con staff tecnico e squadra" e "dettata dalla voglia di tutte le componenti di preparare i play-off nel migliore dei modi". Il team dovrà ritrovare la migliore brillantezza per l’esordio di domenica 18 maggio (in trasferta, gara d’andata del 2° turno nazionale, in pratica i quarti di finale). Il tempo a disposizione dovrebbe consentire a Fabio Liverani di definire senza affanni l’assetto-base e i meccanismi. In questo ambito, il tecnico dovrà effettuare delle scelte in ogni reparto, forse anche coraggiose considerando le assenze e che in un contesto come quello dei playoff l’importanza della condizione dei singoli potrebbe risultare fondamentale quanto le qualità tecniche. I dubbi relativi al possibile undici-base sembrano riguardare la difesa e il centrocampo. Nel reparto arretrato per la corsia destra sono in lizza Casasola e Donati, per quella mancina Tito e Martella, ma è anche da valutare la pedina centrale da affiancare a Capuano. Tenuto conto dell’indisponibilità di Loiacono, va scelta tra l’esperto Fazzi e il giovane Maestrelli, senza trascurare l’adattamento dei duttili Donati e Martella. In mediana, Liverani sembra deciso a optare per tre elementi e ad affidare la regia a Damiani che è impegnato a ritrovare la migliore tenuta atletica. Ci saranno ovviamente de Boer e Corradini, ma sono pronti a giocare le proprie carte anche Aloi, Vallocchia e il giovane Ciammaglichella (che la scorsa settimana è stato alle prese con problemi muscolari.

Settore giovanile. L’Under 17 vince 4-1 a Foggia con i gol di Dezio, Bottausci e la doppietta di Mancini. Il team allenato da Marco di Loreto conclude la stagione regolare da capolista nel girone C, staccando di due lunghezze il Benevento. Negli ottavi di finale dei playoff affronterà il Sorrento (quarta classificata nel girone D), con gara d’andata domenica prossima sul terreno dei campani. Sempre a Foggia l’Under 15 di Maurizio Caccavale vince 1-0 (Romaldini) e chiude in quinta posizione. Bottino pieno anche per l’Under 16 di Mario Costantini che allo "Strinati" batte 3-1 il Pescara (D’Onofrio, doppietta di Pavese) e conclude il campionato in seconda posizione a una sola lunghezza dalla capolista Ascoli. Sabato scorso al "Gubbiotti" di Narni la Primavera, che si è già garantita i playoff, aveva pareggiato a reti bianche contro la capolista Frosinone, mantenendo la quarta posizione.