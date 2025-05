Giana Erminio batte Ternana 1-0 nei play-off per la Serie B

GIANA ERMINIO 1TERNANA 0

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco, Alborghetti, Ferri, Scaringi, Caferri (42’ st Colombara), Lamesta (29’ st Pinto), Nichetti, Marotta, De Maria (35’ st Previtali), Tirelli (35’ st Montipò), Stuckler (29’ st Capelli). A disp.: Pirola, Buzzi, Ballabio, Avinci, Pala, Ledonne, Bassanini, Piazza, Renda. All. Chiappella

TERNANA (3-5-2): Vannucchi, Donati, Capuano, Fazzi, Casasola, Aloi (27’ st Curcio), De Boer, Vallocchia, Tito, Cicerelli, Cianci (27’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Martella, Montenegro, Maestrelli, Bellavigna, Millico, Brignola, Damiani. All. Liverani

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

MARCATORE: 9’ st Tirelli

NOTE: Spettatori: 3.001 (609 ternani). Ammoniti: Curcio, Caferri. Angoli: 0 a 3. Recupero: 1’ e 4’

La Ternana è partita molto male nei play-off per la Serie B perdendo al "Città di Gorgonzola" nella gara-uno con la giovane e fresca Giana Erminio, che contro le fere è riuscita a inanellare la quinta vittoria consecutiva della propria post-season. Il confronto è stato deciso al 9’ della ripresa dalla rete di Tirelli sulla cui conclusione, propiziata dall’assist di Marotta, nulla ha potuto Vannucchi. La squadra di Liverani è stata evanescente nella prima frazione di gioco che, comunque, si è rivelata avara di emozioni – fatta eccezione per l’occasione avuta dai lombardi al 39’ con Stuckler il quale, ricevuta palla da De Maria, ha impegnato seriamente il portiere rossoverde – e comunque non è stata mai in grado di prendere in mano le redini della partita anche dopo la doccia fredda del vantaggio dei lombardi maturato a inizio ripresa. La Giana Erminio ha costruito altre occasioni per raddoppiare e la squadra rossoverde si è scossa nel finale di gara in un forcing risultato vano. Al 37’ Cicerelli ha sciupato una ghiotta opportunità esaltando le doti di Mangiapoco e Tito, a sua volta, ha provato a concludere trovando però la deviazione in angolo di un difensore. Sugli sviluppi del corner si è generato un rimpallo a centro area, il pallone sembrava destinato in rete ma Nichetti ha salvato sulla linea. Di Casasola e Ferrante altre opportunità per riequilibrare il risultato ma Vannucchi, nel recupero, è dovuto intervenire sul tiro lungo di Pinto per difendere la porta lasciata libera per contribuire all’assalto finale rossoverde. Una prestazione deludente, insomma, che pur non compromettendo la qualificazione delle fere al turno successivo dei play-off di certo ne complica il cammino. Mercoledì, al "Liberati" (ore 20), la squadra di Liverani dovrà per forza vincere mentre i lombardi avranno a disposizione due risultati su tre. Anche la vittoria di misura farà staccare il pass per le semifinali alla Ternana, ma sarà necessaria una prestazione ben diversa da quella fornita ieri. Ci vorranno testa, cuore, gambe e massima concentrazione per centrare l’obiettivo.