Ternana, flop al debutto nei play off: Giana Erminio vince 1-0

Terni, 18 maggio 2025 – La Ternana fa flop al debutto nei play off e perde seppur di misura a Gorgonzola contro una Giana Erminio che, all’opposto, continua la sua striscia di vittorie negli spareggi per la promozione in B. Delude e non poco la Ternana di mister Fabio Liverani, ora obbligata a vincere mercoledì al “Liberati” per passare il turno. Primo tempo equilibrato ma sostanzialmente soporifero, con le due squadre che si annullano a vicenda. Nella ripresa i padroni di casa trovano il vantaggio al 55° con Tirelli che in diagonale sorprende la disattenta retroguardia rossoverde. A questo punto la Ternana si sveglia e va vicino al pari con Tito prima e con Cicerelli dopo, quindi Casasola e Ferrante concludono di testa alto. L’ultima occasione è per la Giana Erminio con un tiro dalla lunghissima distanza parato da Vannucchi, di rientro tra i pali.

Tabellino

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco, Alborghetti, Ferri, Scaringi, Caferri (42' st Colombara sv), Lamesta (29'st Pinto), Nichetti, Marotta, De Maria (34' st Previtali sv), Tirelli (34' st Montipò sv), Stuckler (29' st Capelli). Allenatore: Chiappella

TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Casasola, Capuano, Fazzi, Donati, Aloi (27' st Curcio), De Boer, Vallocchia, Tito, Cicerelli, Cianci (27' st Ferrante). Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

SPETTATORI: 3.001 di cui 609 da Terni.

Ste.Cin.