Ternana choc, esonerato il tecnico Ignazio Abate, al suo posto Fabio Liverani

Terni, 6 febbraio 2025 – Esonerato Ignazio Abate, sulla panchina della Ternana ora c’è Fabio Liverani. Clamoroso avvicendamento alla guida delle Fere, seconde nel girone B di serie C, reso noto dalla società del presidente Stefano D’Alessandro intorno alle 20 con due comunicati a stretto giro di posta uno dall’altro.

Un fulmine a ciel sereno almeno per la tifoseria, che s’interroga sui motivi del “brusco” cambio di guida tecnica, assolutamente inaspettato e che scatena ipotesi d’ogni tipo che si rincorrono anche sui social.

Cambio inaspettato certo non per il club rossoverde, visto che Liverani, protagonista del miracoloso salvataggio della Ternana in serie B nella stagione 2016-2017, domani a mezzogiorno si presenta al “Libero Liberati”.

Insomma, era già tutto pronto. Abate, bandiera del Milan ed ex tecnico delle giovanili rossonere, era arrivato a Terni in estate (quando al vertice delle Fere appena retrocesse c’era il presidente Nicola Guida) per la sua prima stagione da allenatore in un campionato professionistico. Lascia la Ternana seconda a tre punti dalla capolista Entella (a un punto sul campo, visto che il club è stato penalizzato di due per questioni amministrative), con due vittorie consecutive e con un mercato invernale sicuramente positivo. In serata intanto riunione del presidente D’Alessandro con la squadra.

Ste.Cin.