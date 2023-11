Il ds Capozucca. "Sconfitta immeritata. Valutazioni in corso sul futuro. Liverani? No»

TERNI – Ore decisive per la panchina. Nel postpartita si presenta di nuovo Stefano Capozucca. "Sono in corso valutazioni con il presidente – spiega il diesse – per analizzare tutte le situazioni, anche se è stata una sconfitta immeritata, causata dall’ennesimo errore. La squadra ha giocato e poteva anche andare in vantaggio. Ma è doveroso fare delle valutazioni per rispetto di coloro che vengono allo stadio. Dobbiamo capire come poter rimediare alla precaria classifica. Ma questa partita ha confermato che la squadra ha dei valori". Tra i nomi iniziati a circolare per la panchina, uno viene escluso senza indugi dal diesse: "Liverani assolutamente no. Ma non abbiamo ancora comunicato di aver esonerato Lucarelli. Magari l’esonero può arrivare, ma le valutazioni vanno fatte tutti insieme. E se si deve cambiare non va fatto per cercare la novità. Dobbiamo ragionare per portare qualcosa di buono. La decisione spetta a me e voglio prenderla con calma in un giorno o due". Ipotesi dimissioni del tecnico? "Non ho mai visto un allenatore dimettersi e Lucarelli non le ha date". Augusto Austeri