La corsa della Ternana si ferma a Ravenna. Capolista col minimo sforzo grazie a Rrapaj

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati G., Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti, Rrapaj (50’ st Ilari); Spini (50’ st Okaka), Luciani (38’ st Bianconi). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All.: Marchionni.

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (9’ st Meccariello); Bianay (9’ st Romeo), Vallocchia, Garetto (21’ st Tripi), Ndrecka; McJannet (30’ st Leonardi), Orellana (30’ st Brignola); Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Biondini, Capuano, Valenti, Proietti, Ferrante, Longoni. All.: Liverani.

ARBITRO: Poli di Verona.

Marcatori: 27’ st Rrapaj Ammoniti: Garetto, Marchionni, Donati G., Maestrelli. Spettatori: 4.486 (di cui 305 ospiti).

Giornata negativa per le Fere che concedono un sabato di riposo al portiere avversario, segnando il passo dopo quattro risultati utili consecutivi. Il Ravenna fa la partita, sbatte contro il muro rossoverde e riesce a vincere con l’unico tiro nello specchio della porta, per giunta deviato. Restano dubbi per un episodio in area giallorossa nel finale. Liverani recupera Capuano e Ferrante, ma per la panchina. Garetto arretra in mediana e sul fronte offensivo con Orellana e Dubickas c’è McJannet. Marchionni opta per il previsto turnover rispetto alla gara di Carpi. Il Ravenna spinge dall’inizio, la Ternana chiude bene i varchi e a sua volta quando avanza non impensierisce il team giallorosso. Le corsie esterne sono difficili da percorrere su entrambi i fronti, il primo tempo si gioca in prevalenza a centrocampo e si chiude con un inevitabile nulla di fatto. Si segnalano, per modo di dire, una conclusione di Spini, un calcio piazzato di Orellana e un rasoterra di Dubickas, tutte con lo stesso esito, ovvero terminano sul fondo. Agli albori della ripresa Liverani cambia Martella con Meccariello e Bianay con Romeo. Marchionni esaurisce senza esito in pochi minuti le due card Fvs (dopo la seconda viene anche ammonito per proteste) per chiedere la verifica di situazioni in area sembrate oggettivamente non punibili. La spinta del Ravenna lievita, anche in seguito all’inserimento di Motti, le fere sembrano tenere bene, ma dal centrocampo in su non incidono. La gara si decide al 27’ con un sinistro dal limite di Rrapaj che beffa D’Alterio in seguito alla deviazione di Tripi. La Ternana tenta la reazione e Orellana spedisce alle stelle. Liverani rinnova la trequarti inserendo Brignola e Romeo. La gara si chiude con un episodio in pieno recupero: punizione di Brignola, pallone in area, Maestrelli cade e si ritrova con la maglia sfilata di dosso. Il difensore viene ammonito, Liverani chiede il controllo Fvs, ma l’arbitro non concede il rigore.