La Ternana cerca la vittoria per i 100 anni: "Saranno fondamentali sacrificio e fatica"

Una vittoria per i 100 anni sarebbe gran cosa. Le Fere, che a Ravenna hanno deluso nel risultato e in concretezza, cercano il riscatto contro il Pineto che a sua volta è reduce da tre sconfitte. Sfida insidiosa. Il recupero di pedine importanti sembra giungere a proposito. "Per noi la festa deve essere un onore – spiega Fabio Liverani – e la nostra responsabilità non cambia. La crescita è anche nella maturità di capire le situazioni senza farsi distrarre. Serve una prestazione importante per portare a casa la vittoria. Saranno fondamentali il sacrificio e la fatica. Va archiviata la prova di Ravenna, come abbiamo fatto con le vittorie precedenti. Noi non guardiamo indietro. Il Pineto ha perso tre partite diverse tra loro e ha lottato. Questo deve alzare ancora di più la nostra concentrazione. I ragazzi sanno di incontrare una squadra che concederà poco. Dobbiamo concedere ancora meno di loro e sfruttare le occasioni".

Laura Melis, patron della Ternana con il marito Gian Luigi e madre della presidente Claudia Rizzo, in occasione dei festeggiamenti ha espresso notevole ottimismo sul futuro della Ternana: "Sono state parole importanti – commenta Liverani – che ci danno fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo rispondere con il lavoro, crescere partita dopo partita per dare a questo anniversario una stagione di qualità e un campionato importante".

Nei 23 convocati non ci sono Loiacono (sta per tornare ad allenarsi in gruppo) e Maestrelli (fastidio all’adduttore rimediato sabato scorso).

Dovrebbero essere nell’undici Capuano e Ferrante che a Ravenna erano rimasti in panchina non essendo ancora al meglio. Ivan Tisci, tecnico del Pineto, non ha a disposizione lo squalificato Pellegrino, gli infortunati Serbouti, Mastropietro e Vigliotti, il nuovo arrivato Frare, ma recupera l’attaccante esterno Iaccarino e il centrocampista Amadio.

Dopo la partita la squadra rossoverde raggiungerà Piazza Europa per la presentazione ufficiale (ore 18) e il taglio di una maxi-torta che verrà offerta a tutti i tifosi.

Sui social continuano a giungere gli auguri di tanti ex calciatori della Ternana.

Così in campo:

Stadio "Libero Liberati" ore 14.30

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas, Ferrante. All.: Liverani.

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Campomaggio, Postiglione, Borsoi; Germinario, Leonardi, Schirone; Mastropietro, D’Andrea, Bruzzaniti. All.: Tisci.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.