La Ternana fa il ’tagliando’. Breda aggiusta la squadra

di Massimo Ciaccolini

Le fere hanno ripreso a lavorare ieri pomeriggio al "Taddei" dopo il giorno di riposo seguito alla trasferta di La Spezia. La seduta, svoltasi a porte aperte, ha dato inizio alle due settimane di lavoro – che si prevede molto intenso in casa rossoverde – in preparazione al confronto casalingo col Palermo del 26 novembre (ore 16.15), alla ripresa del campionato dopo la sosta di questo week-end per gli impegni delle Nazionali.

A causa di questi ultimi il tecnico Roberto Breda non potrà disporre di Antonio Raimondo e di Niklas Pyyhtia. L’attaccante è stato convocato nella Nazionale azzurra "Under 20" per gli impegni in Elite League in programma dopodomani, a Doncaster, contro l’Inghilterra e martedì prossimo, a Sassuolo, contro il Portogallo; il centrocampista, invece, si trova al seguito dell’"Under 21" finlandese che giocherà dopodomani in Svezia e martedì in casa con l’Armenia nelle gare valide per la qualificazione all’Europeo di categoria.

Per il resto, ad eccezione del portiere Antony Iannarilli assente per un permesso, Breda ha avuto a disposizione tutti i calciatori. La sosta sarà molto utile al tecnico per lavorare in maniera approfondita sotto l’aspetto tattico, compiere le necessarie verifiche sui singoli e, più in generale, sul gioco di squadra. I rossoverdi oggi si ritroveranno al "Liberati" per un doppio allenamento, la mattina alle ore 10 e il pomeriggio alle ore 15, sempre a porte aperte. Ieri il Catania ha ufficializzato l’ingaggio – fino al 30 giugno 2026 – di Cristiano Lucarelli, che dopo l’esonero avvenuto successivamente alla sconfitta col Venezia lunedì scorso ha risolto consensualmente il suo rapporto con la Ternana Calcio la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2025. Da Terni se ne sono andati anche i componenti dello staff del tecnico livornese, cioè il suo vice Richiard Vanigli, il preparatore dei portieri Pietro Spinosa e il preparatore atletico Giuseppe Colombino, anch’essi trasferitisi nel club siciliano.