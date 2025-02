"La Ternana ha anima, unione ed energia". Abate lancia lo sprint per prendersi la B

di Augusto AusteriTERNIScontri diretti, testacoda, l’ultimo turno infrasettimanale e insidie per tutti in ogni gara. Sarà un mese di marzo appassionante, che con 6 giornate in programma appare destinato a scrivere pagine di peso specifico assoluto nella lotta al vertice. Da qui alla fine, fermi restando i valori tecnico-qualitativi e l’ampiezza degli organici, come accade ogni anno diverranno sempre più importanti gli aspetti caratteriali. La prestazione di Ascoli, con cui è stato archiviato il kappaò di Campobasso, conferma che anche da questo punto di vista le Fere non hanno nulla da invidiare alle dirette concorrenti.

Va in tale direzione anche il pensiero di Ignazio Abate: "Mancano 10 partite e sono un’infinità – ha affermato il tecnico rossoverde – ma arriva la fase più bella e "calda" del campionato e a marzo si deciderà chi potrà lottare fino alla fine. Sul fatto che siamo la squadra più forte ognuno ha le proprie idee, ma di certo siamo avanti per la grande unione. Il gruppo ha un’anima e senso di appartenenza. Siamo così riusciti a mantenere il giusto equilibrio nell’affrontare le questioni di campo ed extracampo che ci hanno fatto spendere tante energie". Vediamo dunque le sfide che attendono in marzo le attuali prime tre della classifica. Si comincia domani con la Virtus Entella di scena a Pesaro. Domenica è in programma Ternana-Torres (ore 15). Nel turno successivo la capolista anticiperà al venerdì la sfida interna con il Pontedera, team che tenta di restare agganciato alla zona playoff. Il sabato le Fere giocheranno sul campo del Rimini che cerca ugualmente un piazzamento negli spareggi e per la Torres ci sarà l’impegno casalingo con l’assetato Legnago Salus. Il turno infrasettimanale di martedì 11 prevede per la squadra sarda la sfida a Perugia, per la Ternana l’impegno serale al "Liberati" con il Sestri Levante e per la Virtus Entella la gara di Lucca. Anche alla 32esima giornata i rossoverdi e i liguri scenderanno in campo alle 20.30, ma di lunedì, rispettivamente a Ferrara e in casa con il Legnago Salus. La Torres giocherà a Piancastagnaio il giorno precedente. Alla 33esima giornata i sardi sfideranno in casa il Rimini sabato 22. Domenica 23 sarà protagonista l’Umbria: derby al "Liberati" alle 15, in contemporanea con Gubbio-Virtus Entella. L’ultimo turno in programma a marzo vedrà la Ternana impegnata a Lucca domenica 30. Il posticipo del lunedì propone il piatto forte Virtus Entella-Torres. Quest’ultima, dunque, giocherà fuori casa entrambi gli scontri diretti per il vertice. Ma la storia di questo campionato insegna che anche i team più quotati non devono fidarsi di partite in apparenza abbordabili.

Il notiziario. Intanto i rossoverdi proseguono a porte chiuse la preparazione in vista della sfida con la Torres. Gli unici a lavorare a parte sono Damiani e Romeo. Questa mattina è in programma un’altra seduta al "Taddei". Domenica al "Liberati" la squadra sarda potrà contare su un gran numero di supporter (a ieri sera erano stati acquistati circa 400 biglietti per il settore ospiti).