La Ternana non accetta la penalizzazione. La società prepara il ricorso al Tar del Lazio

di Augusto AusteriTERNIProvarci fino alla fine, sul campo e fuori. Mentre la squadra si prepara alla gara di Ascoli (domenica ore 15) con l’obbligo di riscattare l’inatteso kappaò e l’opaca prova di Campobasso, sembra esserci l’intenzione di non mollare anche sul fronte della penalizzazione. Preso atto del dispositivo con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso, la Ternana Calcio, in una nota ufficiale, definisce "manifestamente irragionevole e discriminatorio l’irrogazione della sanzione di due punti di penalizzazione per tardivo pagamento della sola Irpef (determinata dalla precedente gestione) e immediatamente sanata dalla nuova proprietà". Dunque, essendo terminato l’iter nell’ambito della giustizia sportiva, "Il presidente Stefano D’Alessandro si riserva ogni valutazione al momento del deposito delle motivazioni, anche in ordine alla opportunità di presentare ricorso al Tar Lazio, ai sensi della legge n. 280/2003".

Dal campo. Ieri pomeriggio i rossoverdi hanno svolto la prima seduta a porte chiuse della settimana ed è dunque scattata in modo specifico la preparazione tattica per la gara di Ascoli. Tra coloro che hanno giocato a Campobasso l’unico in dubbio è il difensore Loiacono. Il difensore centrale sta tentando di recuperare, almeno per la panchina, dalla forte infiammazione al polpaccio che lo ha obbligato a lasciare il campo durante il secondo tempo. Damiani e Romeo continuano ovviamente ad allenarsi a parte nel proprio percorso di recupero. E’ probabile che Ignazio Abate proponga qualche novità in ogni reparto rispetto a domenica scorsa e c’è anche l’incognita relativa al modulo.

L’avversaria. Sul fronte-Ascoli è confermato che contro la Ternana il tecnico Mirko Cudini non avrà a disposizione Davide Marsura. Il duttile attaccante deve infatti scontare il secondo turno di squalifica, in quanto la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso presentato dalla Società bianconera. E’ quindi probabile la conferma del tridente schierato a Pescara. Sarà inoltre ancora assente il difensore Menna che risente di una lesione al polpaccio. Dunque, anche il reparto arretrato potrebbe essere quello schierato nel posticipo. Gli ex di turno sono il centrocampista Varone e il trequartista Tremolada (entrambi hanno indossato la maglia rossoverde nella Serie B 2017/2018).