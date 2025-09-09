Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Ternana
  4. La Ternana prende fiato sul campo. Ma resta prioritaria la cessione del club

La Ternana prende fiato sul campo. Ma resta prioritaria la cessione del club

Dopo il successo a Rimini l’attenzione torna sulle quote della società. Bandecchi abbottonato sugli acquirenti

di AUGUSTO AUSTERI
9 settembre 2025
Federico Romeo

Federico Romeo

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Una vittoria che può avere grande peso specifico, anche oltre le impellenti esigenze di classifica. I progressi tecnico-tattici confezionati dai rossoverdi al "Romeo Neri" hanno riportato un timido ottimismo tra i tifosi, mentre nelle apposite sedi prosegue l’iter che dovrebbe condurre a breve alla cessione della società. Sul campo non è ancora consentito illudersi, visto che il Rimini, afflitto dalle note problematiche, non è apparso ostacolo insormontabile. Ma la Ternana ha comunque palesato un’oggettiva crescita (del resto auspicata da Fabio Liverani con la fine del mercato), mostrando un volto e un carattere ben diversi rispetto alle gare con Livorno e Ascoli. Questo anche grazie a pedine confermate che sembrano aver ritrovato la migliore espressione (Ferrante su tutti) e a nuovi arrivati che si sono presentati con un importante biglietto da visita.

"Nessuna partita è facile – ha dichiarato il "vice" Claudio Bellucci, presentatosi in sala stampa in luogo di Liverani – anche perché sapevamo che sarebbe stata difficile per l’ambiente e per quanto si era creato il giorno prima. Siamo stati bravi a sbloccarla, a riportarci avanti dopo il gol preso che era evitabile e a segnare l’importante 3-1. Nel secondo tempo abbiamo girato bene. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Ci può stare di concedere 15 minuti all’avversario. Continuiamo così. Siamo la Ternana e lavoreremo per poter fare meglio".

Sull’espulsione di Liverani: "C’è stato un qualcosa con l’arbitro, un equivoco. In campo decidono loro e li rispettiamo".

Anche Stefano Bandecchi, interpellato dai giornalisti a margine del consiglio comunale, ha commentato il successo dei rossoverdi, anche in riferimento alle prospettive societarie: "Questa vittoria – ha dichiarato il sindaco e presidente della provincia di Terni – è una cosa importante, secondo me fondamentale per l’umore dei calciatori, per lo staff, per la proprietà e fondamentale per questa transazione che è in corso". Il primo cittadino, interpellato in merito all’ormai noto nome di Gian Luigi Rizzo, imprenditore nel settore socio-sanitario e dunque del gruppo GVC come possibili nuovi proprietari della Ternana, è rimasto sulla difensiva. "Io questo non lo so. Come ho già detto, la Ternana è un affare d’oro e soltanto le persone molto intelligenti possono capirlo. Io ho già messo sul piatto addirittura gratuitamente qualcosa che vale 8 milioni e mezzo (Unicusano regalerà il progetto della clinica a chi comprerà la società rossoverde, ndr). Come tifoso della Ternana – ha concluso Bandecchi – più di questo non posso fare".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su