La Ternana prende fiato sul campo. Ma resta prioritaria la cessione del club

Una vittoria che può avere grande peso specifico, anche oltre le impellenti esigenze di classifica. I progressi tecnico-tattici confezionati dai rossoverdi al "Romeo Neri" hanno riportato un timido ottimismo tra i tifosi, mentre nelle apposite sedi prosegue l’iter che dovrebbe condurre a breve alla cessione della società. Sul campo non è ancora consentito illudersi, visto che il Rimini, afflitto dalle note problematiche, non è apparso ostacolo insormontabile. Ma la Ternana ha comunque palesato un’oggettiva crescita (del resto auspicata da Fabio Liverani con la fine del mercato), mostrando un volto e un carattere ben diversi rispetto alle gare con Livorno e Ascoli. Questo anche grazie a pedine confermate che sembrano aver ritrovato la migliore espressione (Ferrante su tutti) e a nuovi arrivati che si sono presentati con un importante biglietto da visita.

"Nessuna partita è facile – ha dichiarato il "vice" Claudio Bellucci, presentatosi in sala stampa in luogo di Liverani – anche perché sapevamo che sarebbe stata difficile per l’ambiente e per quanto si era creato il giorno prima. Siamo stati bravi a sbloccarla, a riportarci avanti dopo il gol preso che era evitabile e a segnare l’importante 3-1. Nel secondo tempo abbiamo girato bene. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Ci può stare di concedere 15 minuti all’avversario. Continuiamo così. Siamo la Ternana e lavoreremo per poter fare meglio".

Sull’espulsione di Liverani: "C’è stato un qualcosa con l’arbitro, un equivoco. In campo decidono loro e li rispettiamo".

Anche Stefano Bandecchi, interpellato dai giornalisti a margine del consiglio comunale, ha commentato il successo dei rossoverdi, anche in riferimento alle prospettive societarie: "Questa vittoria – ha dichiarato il sindaco e presidente della provincia di Terni – è una cosa importante, secondo me fondamentale per l’umore dei calciatori, per lo staff, per la proprietà e fondamentale per questa transazione che è in corso". Il primo cittadino, interpellato in merito all’ormai noto nome di Gian Luigi Rizzo, imprenditore nel settore socio-sanitario e dunque del gruppo GVC come possibili nuovi proprietari della Ternana, è rimasto sulla difensiva. "Io questo non lo so. Come ho già detto, la Ternana è un affare d’oro e soltanto le persone molto intelligenti possono capirlo. Io ho già messo sul piatto addirittura gratuitamente qualcosa che vale 8 milioni e mezzo (Unicusano regalerà il progetto della clinica a chi comprerà la società rossoverde, ndr). Come tifoso della Ternana – ha concluso Bandecchi – più di questo non posso fare".