La Ternana riprende la Torres nella ripresa. Primo punto per Claudia Rizzo seduta in tribuna

TORRES 1TERNANA 1

TORRES (3-4-2-1): Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante, Scheffer (20’ st Zecca), Sala, Masala (20’ st Brentan), Nunziatini (37’ st Di Stefano), Lunghi (37’ st Bonin), Diakitè (24’ st Starita), Musso. (Marano, Giorico, Biagetti, Dumani, Zambataro, Carboni, Stangoni). All. Pazienza

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Meccariello (20’ st Capuano), Maestrelli, Bianay Balcot (29’ st Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka, Orellana (29’ st McJannet), Dubickas, Ferrante (29’ st Leonardi). A disp.: Viali, Morlupo, Tripi, Leonardi, Brignola, Valentini, Longoni, Proietti, Biondini Durmush. All. Liverani

ARBITRO: Dorillo di Torino

MARCATORI: 43’ pt Musso, 17’ st Dubickas

Spettatori: 2.816 (di cui 2 ternani). Ammoniti: Bianay Balcot, Ferrante, Masala, Pazienza, Maestrelli. Angoli: 1 a 5. Recupero: 2’ e 6’

La Ternana centra il primo pareggio stagionale in una gara non bella ma combattuta, recuperando nel secondo tempo, con merito, il momentaneo vantaggio dei sardi marcato quasi allo scadere della prima frazione di gioco. In tribuna del "Vanni Sanna" la neo presidente rossoverde Claudia Rizzo, al suo esordio dopo il passaggio di proprietà del club di via della Bardesca avvenuto in settimana. Per le fere rimane il rammarico del rigore sbagliato da Dubickas al 17’ della ripresa, ma il pari conquistato a Sassari è buono, allunga a tre giornate la serie utile delle fere dopo il negativo avvio di campionato e consente di partire bene nel trittico di gare in otto giorni previsto dal calendario. Liverani, tornato in panchina dopo la squalifica, conferma la formazione schierata contro il Rimini, ad eccezione di Meccariello che parte titolare al posto di Martella infortunato. Fere pericolose già al 7’ con Ferrante che spedisce la palla di poco a lato con un rasoterra. Al 32’ i sardi sfiorano il vantaggio con Musso, che servito in area da Diakité spara alto a due passi da D’Alterio. Il centravanti, però, non sbaglia al 43’ e approfittando di un’incertezza di D’Alterio lo trafigge sfruttando l’assist di Nunziatini che ruba il tempo a Bianay Balcot. Le fere reagiscono con Meccariello che al 47,’ con un colpo di testa in area, chiama ad un grosso intervento Petriccione. Nella ripresa, all’11’, una trattenuta in area di Fabriani ai danni di Garetto è punita col penalty a favore della Ternana. Orellana sembra volersi incaricare del tiro ma ha la meglio Dubickas che va sul dischetto e spara incredibilmente sopra la traversa. Il lituano, però, si riscatta immediatamente al 17’ firmando il pari con l’assist di Meccariello, su azione sviluppatasi a seguito di un calcio d’angolo. I rossoverdi sono dinamici e creano grattacapi alla difesa avversaria con Ferrante – prima dell’uscita dell’attaccante per infortunio –, Maestrelli e Dubickas. Al 38’ tiro al volo in area di Di Stefano che sorvola la traversa.