La Ternana scivola nella ripresa. Serata stonata a Campobasso

CAMPOBASSO 1 TERNANA 0

CAMPOBASSO (3-5-2): Neri; Benassai, Remy, Calabrese; Pierno (43’ D’Angelo), Serra, Chiarello (22’ st Pellitteri), Cerretelli, Martina (22’ st Celesia); Bifulco (32’ st Lombari) Di Nardo. A disp.: F. Forte, Mondonico, R. Forte, Falco, Morelli, Barbato, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Di Stefano. All.: Prosperi.

TERNANA (3-4-3): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito (28’ st Aloi); Casasola (85’ st Millico), Corradini (28’ st Donnarumma), De Boer, Donati; Brignola (1’ st Curcio), Cianci, Cicerelli. A disp.: Vitali, Vallocchia, Ferrante, Maestrelli, Ciammaglichella, Martella. All.: Abate.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro.

Marcatori: 16’ st Bifulco

Ammoniti: Capuano, Loiacono, Martina, Fazzi, Neri, Celesia, Curcio Recupero: 1 – 6.

Sconfitta-shock delle Fere contro il Campobasso che non vinceva da 13 turni. Per la squadra di Abate sembrava la serata giusta per giungere a immediato ridosso della Virtus Entella, che invece aumenta il vantaggio nonostante il mezzo passo falso di Legnago. Il tecnico rossoverde opta per la difesa a tre, sul fronte offensivo propone Brignola al fianco di Cianci e Cicerelli, rilanciando Donati in mediana sulla corsia mancina. Prosperi conferma il modulo, ma cambia varie pedine tra cui il portiere. Ternana subito in avanti con accelerazioni di Cicerelli che non producono effetti concreti.

Il Campobasso si difende in modo piuttosto energico e sfiora il gol su una ripartenza, con Bifulco che di destro dal limite obbliga Vannucchi a un grande intervento. La risposta è un sinistro di Corradini parato da Neri. Fere per nulla incisive. Dopo l’intervallo c’è Curcio in luogo di Brignola apparso in serata-no.

La Ternana sembra partire forte ed è Casasola a impegnare due volte Neri, la prima con un sinistro a rientrare, l’altra con una velenosa conclusione rasoterra dalla distanza. Loiacono esce per un problema muscolare e lascia il posto a Fazzi. Il Campobasso è in agguato. Vannucchi è decisivo su un destro di Chiarello, ma deve arrendersi su quello rasoterra e angolato dell’ex rossoverde Bifulco. La reazione immediata è una punizione dal limite di Cicerelli neutralizzata dal portiere in due tempi.

Abate prova a cercare maggiore incisività inserendo Donnarumma e Aloi al posto di Corradini e Tito. I rossoverdi collezionano angoli. Una deviazione di Benassai su un destro di de Boer dalla distanza genera un pallone invitante in area per Aloi che perde il momento giusto. Con l’ingresso di Millico è una Ternana a trazione del tutto anteriore che inevitabilmente concede campo. Vannucchi è decisivo due volte su Pellitteri. Il pareggio sembra cosa fatta a inizio recupero su un colpo di testa di Cianci, ma Neri si supera.