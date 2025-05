La Ternana si compatta. Tutti a cena con la società

di Augusto Austeri

TERNI

A due terzi della lunga attesa l’atmosfera è buona e il lavoro entra nella fase determinante. Manca poco più di una settimana all’esordio nei playoff e i rossoverdi hanno concluso il ritiro al Mancini Park Hotel di Roma con un allenamento al mattino. Giovedì si è svolta una cena a cui hanno partecipato il gruppo squadra, i collaboratori e ovviamente Stefano e Maurizio D’Alessandro. Il primo, sui propri canali social, ha pubblicato alcuni momenti della serata e della lunga giornata in generale che, insieme al fratello, lo ha anche visto recarsi in aereo a Milano per firmare il significativo atto di costituzione della "Stadium S.p.A.", Newco destinata alla realizzazione del nuovo stadio.

Fase intensa a ogni livello, dunque. La cena e il fatto che il ritiro si sia svolto in modo praticamente blindato, confermano che in casa rossoverde si sta concedendo grande importanza non solo al lavoro sul campo e a quello della Società, ma anche alla ricerca della massima coesione tra le varie componenti. E’ un aspetto fondamentale, come dovrà esserlo la risposta dei tifosi, considerando l’incognita per la squadra del lungo tempo senza partite probanti e le insidie che i playoff stanno mostrato anche per team quotati. Questa mattina le Fere riprenderanno ad allenarsi a Terni, ancora a porte chiuse. Sarà un allenamento congiunto, probabilmente sul modello di quello effettuato giovedì a Roma, da cui Fabio Liverani trarrà ulteriori indicazioni in merito alla condizione generale della squadra e al livello di interpretazione degli schemi. Oltre a Loiacono e Romeo, restano indisponibili (dunque a forte rischio playoff) Ciammaglichella e Donnarumma.

SETTORE GIOVANILE. La Primavera gioca oggi alle 15 in casa dello Spezia per l’ultimo turno della stagione regolare. Il team di Stefano Morrone, già qualificato ai playoff, occupa un’inattaccabile quarta posizione con qualche possibilità di migliorarla in vista dei quarti di finale (domenica 18 maggio, gara unica). Domani scattano gli spareggi per l’Under 17 di Marco Di Loreto, che alle 15 sarà di scena a Sorrento (andata degli ottavi di finale). L’Under 16 di Mario Costantini riprenderà ad allenarsi a inizio settimana ad Arrone, ugualmente in vista dei playoff (gara d’andata dei quarti di finale, domenica 18 a Padova).