"La Ternana si salverà". Capozucca suona la carica

di Augusto Austeri

TERNI

Le Fere tornano in campo dopo la sosta, a Bari, con diverse novità. In conferenza prepartita, quasi a sottolineare l’importanza del momento, il direttore sportivo Stefano Capozucca ha il tecnico affiancato Roberto Breda (insieme nella foto). "Stiamo puntando molto sui giovani – ha detto il diesse – ma è un rischio calcolato e ci salveremo. Ci arrivano complimenti da direttori sportivi più blasonati di me, per il lavoro che stiamo facendo e in molti vogliono darci i loro talenti".

Su Celli al Catania Capozucca spiega: "Non voleva partire, poi ha espresso il desiderio di andare nel team di Lucarelli con un contratto di due anni". Corrado in prestito al Modena con l’ok dell’Inter: "Non stava attraversando un buon periodo, anche moralmente. Il presidente non voleva la cessione, ma gli ho detto che sarebbe arrivato un valido sostituto (Carboni, ndr)". Su Travaglini: "Non trovava spazio. Dopo un tira e molla l’ho dato al Taranto e arriverà un altro".

Poi c’è il capitolo-Falletti, con l’ormai ex capitano andato alla Cremonese: "È stato lui a chiedermi di partire. Gli abbiamo fatto la prima proposta di rinnovo il 14 settembre e non è stata accettata, come la seconda, migliorata, il 21 settembre. L’ho sempre apprezzato perchè ha dato il suo massimo. Mi ha detto che la proposta della Cremonese sarebbe stato il contratto della vita e che avrebbe avuto la possibilità di tornare in A. Ha anche detto che è stato infamato quando è tornato dall’infortunio. Mi ha chiesto di dirvi queste cose. La Ternana non ha grandi risorse, ma abbiamo una dignità. Falletti era il nostro capitano e non volevamo perderlo".

Capozucca ha poi parlato dei nuovi Carboni, Faticanti, N’Guessan, Zuberek e Boloca (per lui è ufficiale il contratto fino al 2025). A breve dal Bologna arriverà l’esterno destro-mancino Tommaso Corazza (04). Partiranno Viviani e Garau. Sul trequartista Gaston Pereiro: "Resto fiducioso. Anche il Cagliari vuole concludere l’operazione".

Anche il tecnico Roberto Breda si allinea. E spiega: "Abbiamo tutti ragazzi bravi e l’età non conta. Non è detto che con grandi giocatori ci saremmo salvati di sicuro. Ora dobbiamo tornare a pensare alle partite. A Bari dovremo esprimere tutto di noi stessi, a iniziare dalla capacità di avere più letture nella stessa gara". Nei 22 convocati non ci sono gli infortunati N’Guessan, Favilli, Mantovani, Capuano, Garau e Viviani. Ballottaggi: deBoer-Faticanti e Pyythia-Luperini.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "San Nicola" ore 14.00.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli. All.: Marino.

TERNANA (3-2-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Lucchesi; Casasola, de Boer, Labojko, Carboni; Pyyhtia; Distefano, Raimondo. All.: Breda.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.