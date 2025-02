La Ternana stretta attorno al tecnico Abate. Con l’Arezzo per la terza vittoria di fila

di Augusto Austeri

Le altre oggi, le Fere domani. Sembra essere un primo segmento-chiave della lotta per il primato e poco conta il fatto che la squadra di Abate scenderà in campo contro l’Arezzo conoscendo i risultati delle dirette concorrenti. L’obbligo è quello di fare bottino pieno. Dopo la sfida con i toscani (che si presenteranno con il nuovo tecnico Bucchi) sono infatti in programma due trasferte tutt’altro che agevoli, la prima sul campo dell’assetato Campobasso che all’andata riuscì a resistere alla forza d’urto rossoverde, la seconda ad Ascoli, sfida rovente come da tradizione. Gli odierni risultati di Torres-Gubbio e Virtus Entella-Spal (entrambe con inizio alle 15), così come i tre punti conquistati dalla Vis Pesaro a Perugia, non dovrebbero dunque influenzare l’atteggiamento della Ternana che vuole la terza vittoria consecutiva dopo lo stop di Pineto. La partita di domani sera al "Liberati" (ore 20.30) propone vari motivi di interesse. Dalla squadra, che con grande energia e compattezza ha detto no all’assurdo esonero di Abate, si attende una prova ben più convincente di quella fornita a Legnago. Dal punto di vista tattico, il tecnico deve innanzitutto ovviare all’assenza dell’infortunato Romeo, pedina di assoluto rilievo nello scacchiere, che resterà probabilmente indisponibile per un paio di mesi. A Legnago, dopo la sua uscita per infortunio, è entrato in campo Vallocchia che ha disputato una buona gara in fase di contenimento, mostrando al tempo stesso una delle sue caratteristiche migliori, ovvero la conclusione dalla distanza. Ma Abate potrebbe anche schierare dal primo minuto qualcuno dei calciatori arrivati nell’ultimo giorno di mercato. Brignola, ad esempio, per caratteristiche sembra avere buone chance. Potrebbe anche esserci il lancio immediato del giovane e duttile Ciammaglichella che è in grado di agire sulla trequarti. Sussiste anche il consueto dubbio relativo alla linea difensiva, vedi a 4 oppure a 3 (come nell’undici iniziale delle ultime due partite). C’è poi da capire quale sarà l’atteggiamento dell’Arezzo. Il nuovo tecnico Bucchi potrebbe anche confermare in prima battuta il modulo 4-3-3 del suo predecessore Troise, ma non sono da escludere varianti tattiche a centrocampo e in attacco. Potrebbe essere la classica "partita a scacchi", forse con grande importanza anche per quanto riguarda i cambi in corsa. Insomma, sarà un buon test anche per la panchina finalmente "lunga" che propone più carte da giocare per Abate, il quale, non va dimenticato, è riuscito a trarre il massimo anche in grande emergenza a livello numerico.