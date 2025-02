La Ternana va a caccia del riscatto. Abate: "Fiducia nei miei giocatori"

Dici Ascoli, guardi la classifica ed ecco che per le Fere scatta l’obbligo di tornare sui migliori livelli. "Non si può sempre andare a 2000 per 90 minuti – spiega Ignazio Abate – e in un campionato ci sono momenti di flessione in cui va cercato il dettaglio. Dovremo entrare in campo con la bava alla bocca ed evitare di andar sotto. Abbiamo lavorato dall’inizio per arrivare a giocarci le nostre carte e ho detto ai ragazzi che questa è la parte più bella della stagione. E’ stato fatto tanto, ma non basta. Dunque, elmetto in testa per giocarcela fino alla fine. La squadra mi dà sensazioni positive. Dobbiamo aiutare i nuovi il più possibile perchè entrano in meccanismi collaudati e trovare il modo di sfruttare tutti".

La partita e gli aspetti mentali: "L’Ascoli ha grandissime qualità e con il cambio di allenatore ha trovato un’anima. Arriva da un momento positivo, ma abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Ho grandissima fiducia nei miei giocatori. Serve positività e far girare a nostro favore gli episodi. La fase difensiva del Real Madrid, come ha detto Ancelotti, contro il Manchester City ha avuto molta più importanza di quella offensiva. Per vincere certe partite devi pensare a non prendere gol. Credo molto nel rapporto umano, nel condividere un sentimento con la squadra e questo esce fuori nelle difficoltà. Abbiamo una responsabilità addosso, con una maglia prestigiosa, in una categoria che cercheremo in tutti i modi di abbandonare. Quest’anno i ragazzi hanno attraversato di tutto e abbiamo speso tante energie. Ma siamo lì. Daremo la vita per restare agganciati – conclude Abate – e il mese di marzo sarà decisivo".

Nei 22 convocati non ci sono Donati (sindrome influenzale), Romeo (infortunato), Krastev e Damiani (lungodegenti). Recupero-lampo per Loiacono e Abate ha detto che giocherà. Ballottaggio Tito-Martella. Possibile rilancio di Curcio e Vallocchia. L’Ascoli potrebbe presentarsi con la stessa formazione di Pescara. E’ out per squalifica l’attaccante Marsura.

Campionato primavera 2. Ternana-Napoli 1-1. Al "Gubbiotti" di Narni la vicecapolista segna al 46’ pt con De Martino, i rossoverdi pareggiano al 48’ st con Fulga. La Ternana è da sola al 3° posto, a -3 dai partenopei e a +1 sull’Ascoli sconfitto a Pisa.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Del Duca" ore 15.00.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Curado, Piermarini, Adjapong; Carpani, Odjer, Varone; Silipo, Corazza, D’Uffizi. All.: Cudini.

TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Vallocchia, Corradini, de Boer, Cicerelli; Curcio, Cianci. All.: Abate.

Arbitro: Renzi di Pesaro.