La Ternana vince e avanza in Coppa Italia. Contro il Campobasso basta il gol di Pettinari

TERNANA 1 CAMPOBASSO 0

TERNANA (3-4-1-2): Vitali; Loiacono, Meccariello, Maestrelli; Bianay, Tripi (41’ st Fulga), McJannet, Durmush (41’ st Turella); Orellana (28’ st Bruti), Pettinari (41’ st Biondini), Leonardi (23’ st Brignola). A disp.: Morlupo, Franchi, Romeo, Donati, Longoni, Valenti, Coltorti, Rota, Semeraro, Proietti. All.: Liverani.

CAMPOBASSO (4-3-3): Rizzo; Parisi, Papini, Armini (41’ st Celesia), Lanza (32’ st Cristallo); Serra, Brunet (23’ st Cerretelli), Gala; Ravaglioli, Leonetti (32’ st Martina), Nocerino (23’ st Lombari). A disp.: Tantalocchi, Muzi, Gargiulo, Rianna. All.: Zauri.

Arbitro: Totaro di Lecce. Rete: 35’ pt Pettinari. Ammoniti: Meccariello. Recupero: 0 – 4. Angoli: 3 – 3. Spettatori: 1.123 (di cui 75 ospiti), incasso euro 8.361,00.

I rossoverdi superano il turno di Coppa Italia. Il gol è dell’inossidabile Pettinari, ancora una volta decisivo contro i molisani come accaduto nella recente sfida di campionato. La Ternana avrebbe meritato un punteggio più ampio, ma va al tempo stesso sottolineata la valida tenuta difensiva. Liverani concede spazio a coloro che finora hanno giocato meno di altri e in panchina ci sono molti giovani. Anche il Campobasso, che sta per completare il pesante segmento di 5 gare in due settimane, propone un undici ex novo. Il tecnico Zauri ha convocato soltanto 20 calciatori, concedendo notevole spazio alla linea verde.

Poco pubblico al "Liberati". C’è comunque la forte spinta da parte della Curva Nord e si fanno sentire anche i tifosi ospiti. Al 2’ grande iniziativa di Durmush sulla sinistra, assist per McJannet che da ottima posizione conclude a fil di palo. Il Campobasso si fa vedere con un rasoterra di Gala dal limite che termina sul fondo. Alla mezzora Pettinari lancia in area Bianay il cui diagonale è impreciso. Ha lo stesso destino un sinistro di Orellana dai 20 metri. Al 35’ il fantasista serve Pettinari che entra in area da posizione decentrata, controlla con freddezza e fulmina Rizzo sul primo palo. Orellana cerca il successo personale a fine frazione con un sinistro a giro, anche stavolta fuori bersaglio. A inizio ripresa un’azione insistita dei rossoverdi in area si conclude con McJannet che alza troppo la mira. Al 6’ una gran punizione di Brunet dalla distanza si infrange sul palo. Resterà l’unica vera occasione per i molisani. Un minuto dopo Orellana brucia una grande occasione concludendo addosso a Rizzo da distanza ravvicinata. Il portiere ospite è poi decisivo su Leonardi e sulle due ribattute a rete di McJannet. Il Campobasso tenta il forcing nel finale, ma i rossoverdi fanno buona guardia e Vitali non corre pericoli. Agli ottavi di finale la Ternana sfiderà la vincente di Giugliano-Benevento, gara in programma oggi alle 20.30.