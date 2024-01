Le Fere tornano a caccia di rinforzi. Pereiro o Pagano al posto di Falletti

Quella odierna è data come una giornata di arrivi dal calciomercato, necessari a rafforzare la rosa della Ternana in funzione dell’obiettivo della salvezza. A Terni, infatti, è atteso Tommaso Corazza (2004), laterale del Bologna che ben si adatta a coprire entrambe le fasce, e almeno uno tra i trequartisti Gaston Pereiro (1995) del Cagliari e Riccardo Pagano (2004) della Roma. Quest’ultimo rappresenta l’alternativa al più esperto uruguaiano del Cagliari, club con il quale la Ternana ha definito da tempo i dettagli del trasferimento in prestito con le Fere di Pereiro il quale, a sua volta, ha espresso il desiderio di giocare nella squadra rossoverde. L’operazione non è andata finora in porto per problemi col procuratore dell’uruguaiano, esterni alla Ternana, come rivelato venerdì scorso in conferenza stampa dal direttore sportivo Stefano Capozucca. Per tale motivo, se in giornata non interverranno novità in ordine alla situazione di stallo riferita a Pereiro, per sostituire Cesar Falletti (1995), già passato alla Cremonese, è pronto il giovane Pagano, promettente trequartista della Primavera della Roma al quale Josè Mourinho ha concesso nella stagione in corso di collezionare complessivamente 48’ di gioco in prima squadra, contro Salernitana, Milan, Empoli e Cagliari. In casa rossoverde c’è ancora fiducia sul fatto che dalla Sardegna possano giungere buone notizie sulla cessione di Periero. Ieri, nella gara contro il Bologna, nonostante l’emergenza in attacco della squadra di Claudio Ranieri, l’uruguaiano è rimasto in panchina come era successo anche nel turno precedente a Lecce. E’ evidente che il centrocampista non rientra nei progetti del tecnico capitolino ma la Ternana non è disposta ad attendere perché Roberto Breda ha necessità di disporre al più presto dei rinforzi individuati per rendere competitiva la squadra in chiave salvezza. In tal senso Pagano, giovane talento dell’entourage di Francesco Totti, sarebbe già pronto quale possibile alternativa. Le Fere, intanto, nel pomeriggio (ore 14.30) riprenderanno a lavorare dopo la domenica di riposo per iniziare a preparare il confronto casalingo col Cittadella in programma sabato prossimo (ore 14). La seduta di allenamento si svolgerà al “Taddei“ a porte aperte. Ci saranno da verificare le condizioni degli infortunati Favilli, Capuano, Mantovani e del neo acquisto N’Guessan. Contro i veneti, sorprendentemente quarti in classifica, la squadra di Breda è chiamata a reagire immediatamente alla brutta battuta d’arresto di Bari. Nell’ultimo turno, ad eccezione dell’Ascoli che ha agganciato le Fere a quota 18 punti, tutte le altre pericolanti hanno perso e questo ha consentito di mantenere a 3 lunghezze il distacco dalla zona salvezza occupata dal Cosenza. La situazione, però, continua ad essere molto preoccupante ed è necessario difendere con tutte le forze la permanenza in Serie B.

Massimo Ciaccolini