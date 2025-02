Le interviste. Abate: "Campionato lungo. Dobbiare restare uniti»

Nulla da fare. La Ternana cade a sorpresa nella sfida in trasferta di Campobasso (1-0) e non approfitta del pareggio della capolista Virtus Entella per accorciare in classifica e salire. A fine partita, ecco il commento dell’allenatore rossoverde Ignazio Abate: "Il primo tempo non abbiamo avuto molta energia, non siamo stati molto spregiudicati come nei primi 20 minuti del secondo tempo – commenta il tecnico delle fere Ignazio Abate a fine gara contro il Campobasso -. Abbiamo commesso una ingenuità nel nostro momento migliore, abbiamo perso la marcatura dell’uomo e preso gol. La partita si è complicata, loro si difendevano in undici ma le occasioni le abbiamo avute".

Abate non fa drammi: "Il campionato è lunghissimo, l’Entella ha pareggiato ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo cercare di evitare i gol evitabili. Dobbiamo aumentare l’attenzione e gestire gli ultimi minuti di partita, potevamo mettere qualche palla in più in area perché il Campobasso aveva rinunciato ad attaccare".

E ancora: "Curcio sta passando un buon momento, Brignola ha bisogno di entrare nei meccanismi della squadra. Abbiamo un calendario complicato, però dobbiamo ripartire con il sangue agli occhi. La sconfitta brucia ma non dobbiamo fare danni, dobbiamo rimanere equilibrati e restare lì nella volata finale. Abbiamo tutte le carte in regola per andare ad Ascoli da protagonisti - conclude l’allenatore rossoverde in conferenza stampa - Loiacono soffre di un problema all’adduttore. Nei prossimi giorni farà gli accertamenti del caso".