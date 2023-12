Le interviste. Breda: "Meno lucidità ma c’è voglia di vincere»

TERNI – "Abbiamo giocato con meno lucidità e qualità rispetto ad altre partite – spiega Roberto Breda – ma in un processo di crescita può starci. La B è anche questa ed è importante fare punti. Non sono contento della prestazione e non devono esserlo neanche i ragazzi. C’è tanto da lavorare per giungere a un’intensità fisica e mentale costante. Ma vanno fatti i complimenti alla Feralpisalò che ha mostrato buoni valori". Dopo aver preso il pareggio le Fere sono subito tornate a spingere: "I ragazzi lavorano e si applicano in modo impeccabile. Ma il primo tempo dimostra che ci sono cose su cui dobbiamo migliorare, come i contrasti e le seconde palle. Nella ripresa si è vista la voglia di vincere. Dobbiamo anche saper chiudere le partite, portando gli episodi dalla nostra parte". C’è comunque una crescita di squadra e i giovani stanno assumendo un ruolo importante: "L’atteggiamento positivo del gruppo è uno spettacolo fin dal primo giorno e lo si nota anche in coloro che entrano. Non mi piace parlare di giovani e meno giovani, ma di Ternana. Siamo qui per il futuro della Società, della squadra, tutti insieme senza guardare la carta d’identità". Si guarda subito avanti: "Ho visto errori anche da giocatori di esperienza. Dovremo lavorare molto sui duelli e sull’intensità, a Lecco saranno fondamentali".