Le pagelle. Bene Capuano e Lucchesi . Labojko, giornata-no. L’attacco non punge

IANNARILLI 6: non ha responsabilità sul gol e quando serve si fa trovare pronto

DIAKITE 5: riproposto nel terzetto arretrato, dopo aver mancato la rete del vantaggio macchia la sua prestazione nella dinamica del gol dei veneti

CAPUANO 6.5: torna dopo la squalifica e mette la museruola al temuto Pohjanpalo

LUCCHESI 6: è tra i pochi a non deludere (28’ st CELLI s.v.)

CASASOLA 5.5: parte da titolare, in fase di copertura non si dimostra infallibile

LUPERINI 5.5: attraversa un momento difficile che coinvolge tutti gli interpreti del centrocampo (35’ st DE BOER s.v.)

LABOJKO 5: rientra dopo la squalifica e incappa in un’altra giornata no (35’st DIONISI s.v.)

PYYHTIA 5.5: parte bene ma poi svanisce (35’ st VIVIANI sv)

CORRADO 5.5: non lesina impegno e corsa che non riesce a trasformare in azioni incisive

RAIMONDO 5.5: impiegato dal primo minuto, si muove molto provando anche la conclusione ma in concreto non crea pericoli (21’ st FALLETTI 5.5)

FAVILLI 5.5: persiste il problema di non riuscire a sfruttare le occasioni da rete.M.C.