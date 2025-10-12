Le pagelle. Orellana suggerisce, bene Martella. Tripi e Meccariello rimandati
D’ALTERIO 5.5: non è esente da responsabilità sul gol subito MECCARIELLO 5.5: schierato dall’inizio, non gira bene ed è coinvolto...
D’ALTERIO 5.5: non è esente da responsabilità sul gol subito MECCARIELLO 5.5: schierato dall’inizio, non gira bene ed è coinvolto nell’azione del momentaneo vantaggio romagnolo (dal 13’ st BIANAY BALCOT 6: l’ingresso del francese, che si proietta anche in avanti, rafforza la fase difensiva)
CAPUANO 6: il capitano dirige il terzetto difensivo e ci prova in attacco ma Martelli compie l’impresa sulla sua incornata alla fine del primo tempo
MARTELLA 6.5: si conferma pedina importante del pacchetto arretrato e non disdegna le sortite in avanti
DONATI 5.5: viene inizialmente avanzato sul lato destro della linea mediana senza incidere, poi è chiamato ad agire in copertura
TRIPI 5: gara opaca per l’ex romanista che si fa anche prendere il tempo da Petrelli nella rete del Forlì (dal 13’ st GARETTO 6: movimenta il gioco tenendo in apprensione la difesa avversaria)
VALLOCCHIA 6: qualche sbavatura che però non offusca la sua generosa prestazione
NDRECKA 6: lavoro molto concreto per l’albanese che lotta con carattere
ORELLANA 6.5: preferito a Garetto, supporta la coppia d’attacco con grande dinamismo e giocate estrose (dal 34’ st ROMEO 6: onora lo scampolo di gara giocato)
LEONARDI 5.5: alla sua seconda consecutiva da titolare, spreca una grossa occasione a inizio gara (dal 13’ st PETTINARI 6: il suo ritorno con le fere è col segno positivo)
FERRANTE 7: parte dall’inizio e firma il pareggio con una bellissima rete che supera pure l’esame del F.V.S. richiesto da Miramari. El tigre è al terzo centro personale in campionato (dal 34’ st BRIGNOLA 6: pochi minuti ma intensi)
Massimo Ciaccolini
Continua a leggere tutte le notizie di sport su