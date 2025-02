Pari Trestina, al "Casini" mancano i gol

TRESTINA 0 FOLLONICA GAVORRANO 0

TRESTINA (3-5-2): Tozaj 6,5; Sensi 6, De Meio 6,5, Giuliani 6; Orselli 5,5 (12’ s.t. Bucci 6), Serra 5,5, D’Angelo 6 (29’ s.t. Marcucci 5,5), Lisi 6,5, Nouri 5,5 (24’ s.t. Mencagli 6,5); Buzzi 6 (32’ s.t. Dottori 6), Ferri Marini 6 (37’ s.t. De Souza 6). All. Calori 6

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-1-2): Antonini 6; Scartoni 6 (37’ s.t. Masini 6), Matteucci 6,5, Morelli 6; Kondaj 6,5 (23’ s.t. Souare 6), Pignat 6, Lo Sicco 6,5, Zona 5,5 (9’ s.t. Bramante 6); Tatti 6 (9’ s.t. Scartabelli 6); Pino 5,5 (9’ s.t. Giustarini 6), Arrighini 5,5. All. Masi 6

Arbitro: Radovanovic di Maniago 6,5

TRESTINA - Termina a reti bianche il match tra Trestina e Follonica Gavorrano, con l’esito finale che è la quasi inevitabile conclusione di una gara che ha regalato emozioni con il contagocce. Un punto che interrompe la serie negativa dei bianconeri, che debbono però ulteriormente rimandare l’appuntamento con quella vittoria che al "Casini" manca dal 3 novembre. Mister Calori propone una formazione a sorpresa, con ben 4 cambi rispetto a quella schierata domenica scorsa: panchina per Fratti, Marcucci, Bucci, Mencagli e De Souza, debutto in campionato per Tozaj tra i pali ed esordio assoluto per Orselli, schierato esterno di destra nel 3-5-2 adottato dal tecnico altotiberino, con l’allenatore Masi che opta invece per il consueto 3-4-1-2. Il primo tempo si apre con quella che resterà la più grossa chance dell’intero incontro: Pino (5’) calcia da distanza ravvicinata, ma Tozaj si oppone. All’11’, su punizione di Lo Sicco, Matteucci insacca ma il gol è annullato per fuorigioco. Padroni di casa pericolosi in contropiede al 25’; Lisi mette in azione Ferri Marini, sul cui cross Nouri di piatto non trova la porta.

La ripresa si apre (7’) con una bella ripartenza dei locali, vanificata da un offside di Buzzi. Al 16’ gran palla di Bramante per Matteucci, che ci prova in tuffo di testa ma il pallone termina a lato, quindi al 25’, sul fronte opposto, è Lisi dal limite a concludere alto. Non succede nulla fino al 39’ quando una mezza rovesciata di Mencagli termina di alcuni metri sopra la traversa.

Paolo Cocchieri