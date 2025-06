Pescara Ternana 3 a 2 ai calci di rigore, Fere ancora in C

Terni, 8 giugno 2025 – Beffa atroce per la Ternana di Liverani che vede sfumare la promozione ai calci di rigore, in serie B va il Pescara di Baldini. Letali per i rossoverdi gli errori dal dischetto di Ferrante, Casasola e Donnarumma.

La Ternana aveva l’obbligo della vittoria a Pescara dopo la sconfitta interna per 1 - 0 al “Liberati”, maturata giocando in inferiorità numerica per 80 minuti. Nel primo tempo a salvare i padroni di casa è il portiere Plizzari con almeno tre interventi prodigiosi.

Nella ripresa la Ternana ci prova ancora e la svolta arriva al 60° con il rosso diretto a Dagasso per un duro intervento su Damiani. Le Fere trovano entusiasmo e, prima reclamano un rigore su Ciammaglichella, quindi al 75° anche il gol con De Boer dalla distanza.

A quel punto la partita sembra in mano ai rossoverdi che con l’uomo in più cercano con insistenza il vantaggio. Stesso copione nei supplementari, con il Pescara che pensa solo a difendersi. Plizzari salva ancora su Donnarumma. La Ternana non sfonda e si va ai rigori, purtroppo nefasti per i rossoverdi che perdono il secondo spareggio consecutivo, dopo quello della retrocessione dalla B dello scorso anno.

Il tabellino

Pescara Ternana 3-2 dcr

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Letizia, Lancini, (29'pt Pellacani sv; 1' st Lonardi), Moruzzi, Meazzi, (5'pts De Marco ), Kraja, Dagasso, Bentivegna (22'st Valzania), Ferraris (1'pts Arena), Cangiano (13'st Tonin). Allenatore: Baldini TERNANA (3-4-3): Vannucchi, Martella, Capuano, Maestrelli , (12'st Damiani), Casasola, Aloi, (12'st De Boer), Donati, Tito (27'st Donnarumma) Curcio (12'st Ciammaglichella; 3'pts Millico), Cianci (1'st Ferrante), Cicerelli. Allenatore: Liverani. Arbitro: Calzavara di Varese Marcatore: 31'st De Boer. Sequenza rigori: Tonin (P) gol, Ferrante (T) parato, Moruzzi (P) gol, Millico (T) gol, Kraja (P) parato, Casasola (T) parato, De Marco (P) gol, Donnarumma (T) parato. Note: spettatori 20mila circa di cui 500 da Terni

Ste.Cin.