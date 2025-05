Playoff: Liverani prepara la squadra tra ballottaggi e tattiche

Si intensifica la parte tattica e sul piatto ci sono interessanti ballottaggi. Anche l’allenamento odierno, come quello svolto ieri all’antistadio dopo i due giorni di riposo, sarà per forza di cose generico, per approfondire e continuare a testare i meccanismi voluti da Fabio Liverani che sembrano già a buon punto dopo il ritiro di Roma. Soltanto da domani, dopo il sorteggio (ore 11) per i quarti di finale dei playoff, potrà iniziare la preparazione specifica in base alle caratteristiche dell’avversaria da affrontare domenica prossima in trasferta (ore 20) nella gara d’andata. Nell’undici rossoverde i ballottaggi appaiono in ogni caso evidenti. Ipotizzando le porte chiuse per le sedute a ridosso della gara e una prevedibile riservatezza in tal senso da parte del tecnico nella conferenza prepartita, è molto probabile che all’esterno le soluzioni si conosceranno domenica al momento in cui sarà comunicata la formazione. Non è anzi da escludere che lo stesso Liverani stia tuttora riflettendo su un paio di ruoli. La seduta di ieri al "Taddei", a cui hanno assistito i presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro, è stata caratterizzata anche da una serie di combattute partitelle su campo ridotto. Nella seconda fase vi hanno preso parte anche i portieri, che in precedenza hanno svolto un lavoro specifico sul manto erboso del "Liberati". Il reparto con i maggiori punti interrogativi è quello arretrato. L’indisponibilità di Loiacono, del resto già in atto nell’ultima fase della stagione regolare, conduce all’impiego al fianco di Capuano dell’esperto Fazzi o del giovane Maestrelli. Ma i dubbi riguardano anche le due fasce. Su quella destra si giocano una maglia Casasola e Donati. Entrambi, comunque, in determinate circostanze, potrebbero anche essere utili in mediana. Donati, tra l’altro, è stato protagonista di una buona prova anche come centrale difensivo nella partita di Chiavari. Per la corsia mancina sono ovviamente in lizza Tito (titolare inamovibile nella gestione di Abate) e Martella. A centrocampo (linea a tre) il tecnico potrebbe affidare la cabina di regia al recuperato Damiani, spostando alla sua destra de Boer che è stato protagonista di una grande stagione. A sinistra il più gettonato resta Corradini, ferme restando le chance di Vallocchia. Le maggiori certezze riguardano il reparto avanzato, vedi ovviamente Cicerelli e Curcio a supporto di Cianci. E’ da segnalare il progresso di condizione di Brignola e Millico, mentre restano forti dubbi su quella di Ciammaglichella e Donnarumma che continuano a lavorare a parte.