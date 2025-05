Playoff Serie C: Ternana attende il sorteggio per i quarti di finale

Riflettori su domenica, ma prima ancora su giovedì. E ci saranno soltanto tre giorni per preparare nello specifico la gara d’esordio in base all’avversaria. I playoff di Serie C stanno confermando che le sabbie mobili possono essere in agguato anche per i team che vantano i favori del pronostico. Dunque, in casa rossoverde e tra i tifosi c’è grande attesa per conoscere il nome della squadra sul cui campo, domenica prossima alle 20.00, le Fere giocheranno la gara d’andata dei quarti di finale (il ritorno è in programma mercoledì 21 al "Liberati", stesso orario). Tutto sarà svelato giovedì alle 11.00 negli studi di Sky, quando nell’urna per il sorteggio confluiranno i nomi delle squadre che mercoledì sera avranno superato il turno, oltre a quelli di Ternana, Vicenza e Audace Cerignola (che in prima battuta non possono sfidarsi tra loro, regola che vale anche per la quarta testa di serie da definire in base all’esito del turno suddetto). Oggi alle 17 i rossoverdi riprendono ad allenarsi all’antistadio dopo i due giorni di riposo concessi da Fabio Liverani. La seduta sarà a porte aperte. Il fatto che il ritiro di Roma e l’allenamento di sabato scorso al "Liberati" si siano svolti a porte chiuse non consente dall’esterno di conoscere nei dettagli le chance di recupero per coloro che risentono di problemi fisici, in particolare Ciammaglichella e Donnarumma. Le uniche certezze riguardano Loiacono e Romeo che hanno purtroppo terminato in anticipo la stagione.

Settore giovanile. Sono stati definiti gli orari delle partite che domenica prossima vedranno impegnate nei playoff anche l’Under 17 e l’Under 16. La prima giocherà alle 11.00 ad Arrone con il Sorrento per il ritorno degli ottavi di finale. Il tecnico Marco Di Loreto non potrà contare sul centrocampista Salvatore, squalificato in seguito all’espulsione rimediata nella sfida d’andata terminata 0-0. Il team di Mario Costantini giocherà alle 14.00 a Padova per l’andata dei quarti di finale. E’ da definire l’orario della gara unica che la Primavera di Stefano Morrone disputerà sabato prossimo sul campo della Virtus Entella per i quarti di finale.

Sport e solidarietà. Venerdì prossimo al Birrificio Amerino (Amelia) dalle ore 20 si parlerà di Ternana con Luca Marchetti (caporedattore e volto noto di Sky Sport) e Ivano Mari (storica voce narrante della storia rossoverde in radio, tv, web e libri). I due giornalisti racconteranno aneddoti calcistici, episodi di campo e retroscena inediti delle Fere. Saranno messe all’asta maglie originali di squadre di Serie A e B. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Progetto Flavia per l’UGDH, impegnata nella lotta a una rara malattia genetica.