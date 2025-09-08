Poker Ternana, arriva la prima vittoria. Gara a Rimini chiusa nel primo tempo

RIMINI 1 TERNANA 4

RIMINI (3-4-1-2): Vitali L.; Moray, Bellodi, Lepri (14’ st Luzaic); Fabbri (29’ st Frati), Piccoli, Asmussen (40’ st Mini), Longobardi, Gemello (29’ st Rubino); D’Agostini, Capac (29’ st Romualdi). A disp.: Pirini, Gagliano, Mengoni, Zammarchi, Di Pollina. All. D’Alesio

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Loiacono (40’ pt Maestrelli), Martella; Bianay Balcot (30’ st Meccariello), Tripi (22’ st McJannet) Vallocchia, Ndrecka; Romeo (40’ pt Dubickas), Orellana; Ferrante (30’ st Leonardi). In panchina: Vitali, Morlupo, Dubickas, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All. Liverani

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 5’ pt Bianay Balcot, 30’ pt Lepri, 47’ pt Ferrante, 50’ pt Dubickas, 13’ st Orellana (rig.).

Espulso: Liverani al 49’ pt. Ammoniti: Gemello, Luzaic. Recupero: 2 – 3 Angoli: 4- 3. Spettatori: 457.

Le Fere si sbloccano con un poker. Ferrante è sugli scudi, Orellana mette la firma su rigore, brindano all’esordio Bianay Balcot e Dubickas. La partita, dopo l’alternarsi di notizie in merito alla concessione del "Romeo Neri" da parte del Comune, si gioca in ottemperanza all’immediato provvedimento con cui in mattinata il Tar Emilia Romagna ha accolto la richiesta urgente di sospensiva avanzata sabato dal Rimini FC nei confronti dell’ente.

Liverani cambia il portiere preferendo D’Alterio a Vitali. Esordio anche per Bianay Balcot sulla corsia destra, in una mediana dove è titolare anche Tripi. Non ci sono Capuano e Kerrigan infortunati, Durmush impegnato in Nazionale, l’ex riminese Garetto squalificato. D’Alesio, che ha sostituito Braglia per il quale c’è stata la risoluzione contrattuale, deve fare i conti con una rosa ridotta in cui figurano anche molti giovani. Le Fere colpiscono subito con Bianay Balcot, di testa da centro area su cross dalla sinistra di Ndrecka. Ferrante sfiora il 2-0 su cross di Vallocchia. Il Rimini cresce e alla mezzora pareggia con un colpo di testa di Lepri su pallone da calcio d’angolo. La Ternana sbanda e rischia sulle conclusioni di D’Agostini e Fabbri bloccate da D’Alterio. Segna Capac, ma il gol è annullato per fuorigioco. Nell’occasione si infortuna Loiacono. Entra Maestrelli e Liverani cambia anche Romeo con Dubickas. Le Fere rischiano anche quando D’Agostini fa tremare la traversa. Nei minuti di recupero i rossoverdi risorgono con un gran gol di Ferrante in acrobazia su sponda di Maestrelli e con quello di Dubickas, su una ripartenza, con assist dello stesso argentino.

Nella ripresa la vittoria va ben presto in cassaforte con un rigore trasformato da Orellana, concesso per "mani" di Piccoli su cross di Vallocchia. Quest’ultimo si vede poi negare il gol da Vitali sulla cui respinta McJannet non trova la porta. Il portiere riminese salva anche su un sinistro di Orellana e su una punizione di Leonardi. Dubickas si divora il 5-1 su assist di McJannet.