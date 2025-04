Prestazioni altalenanti nella sfida contro il Carpi: Vannucchi si distingue, Maestrelli espulso

VANNUCCHI 6.5: il portiere compie un bell’intervento nelle battute iniziali del confronto ed è incolpevole sul gol subito

CASASOLA 5.5: gioca molti palloni conferendo dinamismo alla manovra, ma pecca sotto il profilo della precisione

MAESTRELLI 5.5: l’episodio dell’espulsione pesa come un macigno sulla gara delle fere e sulla prestazione del difensore fino ad allora apprezzabile.

FAZZI 5.5: parte dall’inizio per sostituire il capitano Capuano e la sua gara è macchiata dalla corresponsabilità sul gol-vittoria del Carpi

TITO 6: offre il meglio nella prima frazione di gioco, ma nel complesso tiene bene

CORRADINI 5.5: garantisce il solito impegno ma non è concreto come dovrebbe (40’ st DAMIANI 5)

DE BOER 5.5: l’olandese non riesce a brillare come di consueto e anche lui incappa in una giornata opaca

DONATI 5.5: viene utilizzato in diverse posizioni e si smarrisce

ALOI 6: parte titolare e si fa apprezzare per impegno e vivacità di gioco (17’ st CURCIO 5.5)

MILLICO 5: prende il posto dello squalificato Cicerelli e delude le aspettative. Rimedia un’ammonizione in diffida e salterà per squalifica il prossimo turno (27’ st MARTELLA 5.5)

CIANCI 6: si muove tanto, come di consueto, offrendo un contributo prezioso anche in fase di ripiego. Purtroppo gli manca il gol (40’ st FERRANTE 5.5)

Massimo Ciaccolini